في الوقت الذي يرفع فيه البعض في الداخل معزوفة "فليحمِ الجيش اللبناني بمفرده لبنان" بمعزل عن شعبه ومقاومته، يتعرّض الجيش اللبناني لاعتداءات "إسرائيلية" متكرّرة، وجديدها، تعرض آلية للجيش اللبناني لعدوان "إسرائيلي" في منطقة قعقعية الجسر في قضاء النبطية.

وفي هذا السياق، أعلن الجيش اللبناني على حسابه على منصة "إكس" "إصابة ٥ عسكريين بجروح مختلفة، اثنان منهم في حال خطرة، في منطقة قعقعية الجسر - النبطية، نتيجة غارة "إسرائيلية" معادية أثناء تنقلهم بواسطة سيارة ودراجة نارية، ونُقلوا إلى أحد المستشفيات للمعالجة".





