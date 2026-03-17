نقابة أطباء الأسنان: استهداف المراكز الصحية يعرّض المنظومة الصحية لمخاطر جسيمة
نقابة أطباء الأسنان: استهداف المراكز الصحية يعرّض المنظومة الصحية لمخاطر جسيمة

2026-03-17 11:26
أصدرت نقابة أطباء الأسنان في لبنان - بيروت البيان التالي: 

في ضوء الاعتداءات "الإسرائيلية" المتواصلة التي طالت الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف والمراكز الصحية والعاملين في القطاع الصحي في عدد من المناطق اللبنانية، ولا سيما في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية، تدين "نقابة أطباء الأسنان في لبنان" هذه الاعتداءات التي تشكّل انتهاكاً واضحاً للقوانين والمواثيق الإنسانية الدولية التي تكفل حماية العاملين في المجال الصحي والمنشآت الطبية أثناء النزاعات.

إن استهداف المراكز الصحية والعاملين في القطاع الصحي أثناء قيامهم بواجبهم الإنساني يعرّض المنظومة الصحية لمخاطر جسيمة ويزيد من معاناة المواطنين في هذه الظروف الصعبة.

وتؤكد النقابة أن أطباء الأسنان هم جزء أساسي من الجسم الصحي في لبنان، وتعرب عن تضامنها الكامل مع الزملاء والزميلات في المناطق المتضررة، ولا سيما في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية، ومع جميع العاملين في القطاع الصحي الذين يواصلون أداء رسالتهم الإنسانية رغم المخاطر.

كما تدعو النقابة الجهات الدولية المعنية إلى تحمّل مسؤولياتها والعمل على حماية الطواقم الطبية والمنشآت الصحية وضمان احترام القوانين الإنسانية الدولية.

وتختتم النقابة بيانها معبّرةً عن تضامنها مع عائلات الشهداء والجرحى.

حمى الله لبنان وشعبه.

