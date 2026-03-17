ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن الجيش "الإسرائيلي" يقدّر أن العملية البرية في الجنوب اللبناني قد تقلّص إطلاق صواريخ حزب الله لكنها لن تمنعه بالكامل، في وقت تشير تقديرات أمنية إلى أن الحزب يمتلك نحو 15 ألف صاروخ وطائرة مسيّرة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر عسكرية في الجيش "الإسرائيلي" تأكيدها أن التوغل البري في الجنوب اللبناني لن ينجح في منع حزب الله من تنفيذ هجمات صاروخية على أهداف "إسرائيلية"، زاعمة أن الهدف من العمليات البرية يتمثل في إبعاد عناصر حزب الله عن المنطقة الحدودية.

وأضافت الصحيفة نقلًا عن المصادر العسكرية أن "الهدف العملياتي لهذا التوغل البري في جنوب لبنان يتمثل أساسًا في إحباط احتمال تسلل عناصر حزب الله إلى داخل الأراضي "الإسرائيلية" أو إطلاق صواريخ مضادة للدروع مباشرة نحو "البلدات" القريبة من الحدود".

ونقلت "هآرتس" عن جهات في الأجهزة الأمنية "الإسرائيلية" قولها إن "تحقيق هدوء طويل الأمد لسكان شمال "إسرائيل" لن يتحقق عبر إبقاء قوات كبيرة داخل الأراضي اللبنانية.. تحقيق ذلك يتطلب تسوية سياسية تشمل مفاوضات مع الحكومة اللبنانية وتعزيز قدرات الجيش اللبناني".

وأشارت الصحيفة إلى تقديرات لدى الأجهزة الأمنية "الإسرائيلية" تفيد بأن حزب الله ما يزال يمتلك نحو 15 ألف صاروخ وطائرة مُسيّرة. وتقول هذه التقديرات إن معظم الصواريخ هي متوسطة المدى يصل مداها إلى نحو 50 كيلومترًا.

واستدركت الصحيفة بالقول: "لكن حزب الله يمتلك أيضًا مئات الصواريخ بعيدة المدى القادرة على تهديد معظم المناطق في "إسرائيل"".

وتابعت: "رغم تشديد المسؤولين الأمنيين وكذلك السياسيين على أن إيران تشكل الجبهة المركزية في الحرب، تشير التقديرات داخل الجيش "الإسرائيلي" إلى أن الجبهة اللبنانية ستتحول لتكون الجبهة الرئيسية بعد انتهاء الحرب على إيران".

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال تواصل في هذا السياق "تعزيز قواتها بشكل كبير في قيادة المنطقة الشمالية، وبدأت خلال الأيام الماضية التوغل بريًا في عمق الأراضي اللبنانية. وتتمركز هذه القوات حاليًا، على خط القرى الثاني جنوب لبنان".

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في جيش الاحتلال قولهم: "إن العمليات الحالية تهدف إلى إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل وقف إطلاق النار السابق في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024".

وشددت مصادر عسكرية "إسرائيلية" بحسب الصحيفة على أنه "لا توجد في هذه المرحلة نية لإعادة إقامة "حزام أمني" دائم داخل لبنان". وقالت إن "انتشار القوات صُمم بطريقة تتيح انسحابًا سريعًا إذا ما صدر قرار بذلك من المستوى السياسي".

وفي سياق متصل، قالت الصحيفة إن جهات في الجيش حاولت التقليل من أهمية تصريحات وزير الأمن يسرائيل كاتس الذي أعلن بدء مناورة واسعة في لبنان، مؤكدة أن "الخطط التي صودق عليها حتى الآن تقتصر على دخول محدود إلى الأراضي اللبنانية".

