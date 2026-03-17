أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني أن استشهاد أبطال البحرية الإيرانية في الجريمة التي ارتكبتها قوات العدوان الأميركي على الفرقاطة الإيرانية "دنا" "جزء من تضحيات الأمة الباسلة.

وجاء في مخطوطة كتبها الدكتور علي لاريجاني بخط يده اليوم لثلاثاء 17 آذار/مارس 2026، عشية جنازة أبطال البحرية: "إن استشهاد أبطال البحرية في جمهورية إيران الإسلامية في دنا هو جزء من تضحيات الأمة الباسلة التي برزت في هذا الوقت العصيب ضد الظالمين الدوليين... ستبقى ذكراهم خالدة في قلوب الشعب الإيراني، وستشكل هذه الشهادة أساس جيش جمهورية إيران الإسلامية لسنوات عديدة في هيكل القوات المسلحة".

وختم لاريجاني: "أسأل الله العلي القدير أن يمنح هؤلاء الشهداء الأعزاء أعلى المراتب".





