כانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

لاريجاني: استشهاد أبطال البحرية الإيرانية في "دنا" جزء من تضحيات الأمة الباسلة

2026-03-17 12:21
أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني أن استشهاد أبطال البحرية الإيرانية في الجريمة التي ارتكبتها قوات العدوان الأميركي على الفرقاطة الإيرانية "دنا" "جزء من تضحيات الأمة الباسلة.

وجاء في مخطوطة كتبها الدكتور علي لاريجاني بخط يده اليوم لثلاثاء 17 آذار/مارس 2026، عشية جنازة أبطال البحرية: "إن استشهاد أبطال البحرية في جمهورية إيران الإسلامية في دنا هو جزء من تضحيات الأمة الباسلة التي برزت في هذا الوقت العصيب ضد الظالمين الدوليين... ستبقى ذكراهم خالدة في قلوب الشعب الإيراني، وستشكل هذه الشهادة أساس جيش جمهورية إيران الإسلامية لسنوات عديدة في هيكل القوات المسلحة".

وختم لاريجاني: "أسأل الله العلي القدير أن يمنح هؤلاء الشهداء الأعزاء أعلى المراتب".


 

الجيش الإيراني يستهدف مراكز التكنولوجيا والسيبرانية ومجمع
الجيش الإيراني يستهدف مراكز التكنولوجيا والسيبرانية ومجمع "رفائيل"
إيران منذ ساعة
لاريجاني: استشهاد أبطال البحرية الإيرانية في
لاريجاني: استشهاد أبطال البحرية الإيرانية في "دنا" جزء من تضحيات الأمة الباسلة
إيران منذ ساعة
قفزة بأسعار النفط مع تصاعد التوتر في مضيق هرمز ومخاوف الإمدادات
قفزة بأسعار النفط مع تصاعد التوتر في مضيق هرمز ومخاوف الإمدادات
إيران منذ ساعتين
قاليباف: ترامب غير قادر على إنهاء الحرب.. أمن المنطقة يجب أن يكون من داخلها
قاليباف: ترامب غير قادر على إنهاء الحرب.. أمن المنطقة يجب أن يكون من داخلها
إيران منذ 3 ساعات
مقالات مرتبطة
الجيش الإيراني يستهدف مراكز التكنولوجيا والسيبرانية ومجمع
الجيش الإيراني يستهدف مراكز التكنولوجيا والسيبرانية ومجمع "رفائيل"
إيران منذ ساعة
لاريجاني: استشهاد أبطال البحرية الإيرانية في
لاريجاني: استشهاد أبطال البحرية الإيرانية في "دنا" جزء من تضحيات الأمة الباسلة
إيران منذ ساعة
قاليباف: ترامب غير قادر على إنهاء الحرب.. أمن المنطقة يجب أن يكون من داخلها
قاليباف: ترامب غير قادر على إنهاء الحرب.. أمن المنطقة يجب أن يكون من داخلها
إيران منذ 3 ساعات
حريق استمر لأكثر من 30 ساعة على متن حاملة الطائرات الأميركية
حريق استمر لأكثر من 30 ساعة على متن حاملة الطائرات الأميركية "جيرالد فورد"
عربي ودولي منذ 4 ساعات
