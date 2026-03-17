كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

صعود أسعار القمح عالميًا بفعل تدهور المحاصيل والجفاف في أميركا
عربي ودولي

صعود أسعار القمح عالميًا بفعل تدهور المحاصيل والجفاف في أميركا

2026-03-17 12:23
ارتفاع أسعار القمح مع تراجع المحاصيل ومخاوف الإمدادات
ارتفعت أسعار العقود الآجلة للقمح، اليوم الثلاثاء (17 آذار/ مارس 2026)، بعد صدور نتائج أظهرت تدهور محصول فصل الشتاء في جنوب الولايات المتحدة، إلى جانب مخاوف من تعطل إمدادات الأسمدة من الخليج، وفق ما نقلته "أسوشييتد برس".

وبيّن مسح حالة المحاصيل للأسبوع المنتهي في 15 آذار، والذي نشرته وزارة الزراعة الأميركية مساء أمس، تراجعًا في نسبة محاصيل القمح المصنفة ضمن فئتي الجيدة أو الممتازة في ولايتي كانساس وأوكلاهوما، مقابل ارتفاع في المحاصيل المصنفة سيئة أو سيئة جدًا.

في المقابل، توقعت شركة "فايسالا إكسويذر" أن يؤدي استمرار الجفاف خلال هذا الأسبوع إلى تفاقم نقص الرطوبة في سهول حزام القمح، ما يزيد الضغوط على الإنتاج.

صعود أسعار القمح عالميًا بفعل تدهور المحاصيل والجفاف في أميركا
صعود أسعار القمح عالميًا بفعل تدهور المحاصيل والجفاف في أميركا
صعود أسعار القمح عالميًا بفعل تدهور المحاصيل والجفاف في أميركا
صعود أسعار القمح عالميًا بفعل تدهور المحاصيل والجفاف في أميركا
