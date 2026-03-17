ارتفعت أسعار العقود الآجلة للقمح، اليوم الثلاثاء (17 آذار/ مارس 2026)، بعد صدور نتائج أظهرت تدهور محصول فصل الشتاء في جنوب الولايات المتحدة، إلى جانب مخاوف من تعطل إمدادات الأسمدة من الخليج، وفق ما نقلته "أسوشييتد برس".

وبيّن مسح حالة المحاصيل للأسبوع المنتهي في 15 آذار، والذي نشرته وزارة الزراعة الأميركية مساء أمس، تراجعًا في نسبة محاصيل القمح المصنفة ضمن فئتي الجيدة أو الممتازة في ولايتي كانساس وأوكلاهوما، مقابل ارتفاع في المحاصيل المصنفة سيئة أو سيئة جدًا.

في المقابل، توقعت شركة "فايسالا إكسويذر" أن يؤدي استمرار الجفاف خلال هذا الأسبوع إلى تفاقم نقص الرطوبة في سهول حزام القمح، ما يزيد الضغوط على الإنتاج.

الكلمات المفتاحية