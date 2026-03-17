أعلنت العلاقات العامة للجيش الإيراني في بيان حمل الرقم (31) أن القوات المسلحة الإيرانية استهدفت منذ صباح اليوم الثلاثاء 17 آذار/مارس 2026، مراكز التكنولوجيا والسيبرانية ومجمع التسليح "الإسرائيلي" رافائيل.

وأوضحت العلاقات العامة أن الهجوم جاء "ردًا على الجرائم "الإسرائيلية" ضد عناصر البحرية الإيرانية والمواطنين الإيرانيين".

وأكدت أن الهجمات الإيرانية "مستمرة وتركز على قدرات العدو في تطوير الأسلحة الدقيقة، وأنظمة الذكاء الاصطناعي، والتجهيزات الهجومية ضد المدنيين".

أضافت العلاقات العامة للجيش الإيراني: "كما تستهدف الهجمات الإيرانية مراكز تطوير صواريخ الدفاع الجوي مثل نظام القبة الحديدية، بالإضافة إلى تجهيزات الطائرات المسيّرة".



