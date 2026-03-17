كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

المقال التالي فيديو: المقاومة تستهدف قاعدة "بلماخيم" الجوّية بصواريخ نوعية

الجيش الإيراني يستهدف مراكز التكنولوجيا والسيبرانية ومجمع "رفائيل"

2026-03-17 12:45
أعلنت العلاقات العامة للجيش الإيراني في بيان حمل الرقم (31) أن القوات المسلحة الإيرانية استهدفت منذ صباح اليوم الثلاثاء 17 آذار/مارس 2026، مراكز التكنولوجيا والسيبرانية ومجمع التسليح "الإسرائيلي" رافائيل.

وأوضحت العلاقات العامة أن الهجوم جاء "ردًا على الجرائم "الإسرائيلية" ضد عناصر البحرية الإيرانية والمواطنين الإيرانيين".

وأكدت أن الهجمات الإيرانية "مستمرة وتركز على قدرات العدو في تطوير الأسلحة الدقيقة، وأنظمة الذكاء الاصطناعي، والتجهيزات الهجومية ضد المدنيين".

أضافت العلاقات العامة للجيش الإيراني: "كما تستهدف الهجمات الإيرانية مراكز تطوير صواريخ الدفاع الجوي مثل نظام القبة الحديدية، بالإضافة إلى تجهيزات الطائرات المسيّرة".
 

لاريجاني: استشهاد أبطال البحرية الإيرانية في
لاريجاني: استشهاد أبطال البحرية الإيرانية في "دنا" جزء من تضحيات الأمة الباسلة
إيران منذ ساعة
قفزة بأسعار النفط مع تصاعد التوتر في مضيق هرمز ومخاوف الإمدادات
قفزة بأسعار النفط مع تصاعد التوتر في مضيق هرمز ومخاوف الإمدادات
إيران منذ ساعتين
قاليباف: ترامب غير قادر على إنهاء الحرب.. أمن المنطقة يجب أن يكون من داخلها
قاليباف: ترامب غير قادر على إنهاء الحرب.. أمن المنطقة يجب أن يكون من داخلها
إيران منذ 3 ساعات
مقالات مرتبطة
الجيش الإيراني يستهدف مراكز التكنولوجيا والسيبرانية ومجمع
الجيش الإيراني يستهدف مراكز التكنولوجيا والسيبرانية ومجمع "رفائيل"
إيران منذ ساعة
لاريجاني: استشهاد أبطال البحرية الإيرانية في
لاريجاني: استشهاد أبطال البحرية الإيرانية في "دنا" جزء من تضحيات الأمة الباسلة
إيران منذ ساعة
قاليباف: ترامب غير قادر على إنهاء الحرب.. أمن المنطقة يجب أن يكون من داخلها
قاليباف: ترامب غير قادر على إنهاء الحرب.. أمن المنطقة يجب أن يكون من داخلها
إيران منذ 3 ساعات
حريق استمر لأكثر من 30 ساعة على متن حاملة الطائرات الأميركية
حريق استمر لأكثر من 30 ساعة على متن حاملة الطائرات الأميركية "جيرالد فورد"
عربي ودولي منذ 4 ساعات
