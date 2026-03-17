الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

כانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

السيد مجتبى الخامنئي
المقال التالي الجامعة اللبنانية تستنكر استهداف الدكتورين الشهيدين بزي وسرور

إيران

 عراقجي يطالب الأمم المتحدة بإدانة العدوان على إيران: لمساءلة المسؤولين عنه
إيران

2026-03-17 14:11
72

دعا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء، الأمم المتحدة وأمينها العام أنطونيو غوتيريش، إلى إدانة العدوان الأميركي- "الإسرائيلي" على طهران بشكلٍ حازم وصريح، ومساءلة المسؤولين عنه وفقًا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

وأكد عراقجي، خلال اتصالٍ هاتفي أجراه مع غوتيريش، ضرورة تركيز المجتمع الدولي على المصدر الرئيسي لزعزعة الأمن في المنطقة، بما في ذلك التطورات المرتبطة بـمضيق هرمز.

وشدد عراقجي على أنّه لا يمكن فصل وضع الملاحة في مضيق هرمز عن مجمل الأوضاع الإقليمية، معتبرًا أنّ أيّ اضطراب في هذا الممر الحيوي هو نتيجة مباشرة للعمليات العسكرية الأميركية و"الإسرائيلية" ضد إيران.

كما طالب عراقجي بتحرك دولي واسع، من قبل المنظمات المعنية بالأمن والسلام، لإدانة الجرائم الأميركية و"الإسرائيلية"، والمطالبة بوقف العمليات العسكرية ضد الشعب الإيراني.

الكلمات المفتاحية
عباس عراقجي العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
إقرأ المزيد
المزيد
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة