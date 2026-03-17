دعا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء، الأمم المتحدة وأمينها العام أنطونيو غوتيريش، إلى إدانة العدوان الأميركي- "الإسرائيلي" على طهران بشكلٍ حازم وصريح، ومساءلة المسؤولين عنه وفقًا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

وأكد عراقجي، خلال اتصالٍ هاتفي أجراه مع غوتيريش، ضرورة تركيز المجتمع الدولي على المصدر الرئيسي لزعزعة الأمن في المنطقة، بما في ذلك التطورات المرتبطة بـمضيق هرمز.

وشدد عراقجي على أنّه لا يمكن فصل وضع الملاحة في مضيق هرمز عن مجمل الأوضاع الإقليمية، معتبرًا أنّ أيّ اضطراب في هذا الممر الحيوي هو نتيجة مباشرة للعمليات العسكرية الأميركية و"الإسرائيلية" ضد إيران.

كما طالب عراقجي بتحرك دولي واسع، من قبل المنظمات المعنية بالأمن والسلام، لإدانة الجرائم الأميركية و"الإسرائيلية"، والمطالبة بوقف العمليات العسكرية ضد الشعب الإيراني.

