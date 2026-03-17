أعلن الحرس الثوري الإيراني عن تنفيذ الموجة الثامنة والخمسين من عملية "الوعد الصادق 4" بالرمز المبارك "يا علي أصغر عليه السلام"، إهداءً لجميع الأطفال شهداء حرب رمضان، وخصوصًا أطفال مدرسة ميناب وأصغر شهيد حرب رمضان، مجتبى البالغ 3 أيام، ضد أهداف في شمال ووسط الأراضي المحتلة تشمل: نهاريا، بيت شمش، تل أبيب، القدس الغربية، بالإضافة إلى قواعد الجيش الأميركي في فيكتوريا وعلي السالم، الخرج، والأسطول الخامس البحري.

وشدّد الحرس على أنه "تم استخدام أنظمة دقيقة، صواريخ نقطية وفائقة القوة مثل خرمشهر (برأس حربي 2 طن)، قدر بعدة رؤوس، فتاح، وخيبرشكن، بالإضافة إلى أنظمة متوسطة المدى فاتح وقيام، وطائرات مسيّرة هجومية".

وتم تنفيذ العمليات بشكل مؤثر وناجح تمامًا منذ فجر اليوم، بتوفيق من الله عز وجل.

