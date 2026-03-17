كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

العصف المأكول
إيران

بالرمز المبارك
إيران

بالرمز المبارك "يا علي الأصغر".. الحرس الثوري يُنفّذ الموجة 58 من "الوعد الصادق 4"

2026-03-17 14:51
تم استخدام أنظمة دقيقة وصواريخ نقطية وفائقة القوة مثل خرمشهر برأس حربي 2 طن 
أعلن الحرس الثوري الإيراني عن تنفيذ الموجة الثامنة والخمسين من عملية "الوعد الصادق 4" بالرمز المبارك "يا علي أصغر عليه السلام"، إهداءً لجميع الأطفال شهداء حرب رمضان، وخصوصًا أطفال مدرسة ميناب وأصغر شهيد حرب رمضان، مجتبى البالغ 3 أيام، ضد أهداف في شمال ووسط الأراضي المحتلة تشمل: نهاريا، بيت شمش، تل أبيب، القدس الغربية، بالإضافة إلى قواعد الجيش الأميركي في فيكتوريا وعلي السالم، الخرج، والأسطول الخامس البحري.

 وشدّد الحرس على أنه "تم استخدام أنظمة دقيقة، صواريخ نقطية وفائقة القوة مثل خرمشهر (برأس حربي 2 طن)، قدر بعدة رؤوس، فتاح، وخيبرشكن، بالإضافة إلى أنظمة متوسطة المدى فاتح وقيام، وطائرات مسيّرة هجومية".

وتم تنفيذ العمليات بشكل مؤثر وناجح تمامًا منذ فجر اليوم، بتوفيق من الله عز وجل.

بالرمز المبارك
بالرمز المبارك "يا علي الأصغر".. الحرس الثوري يُنفّذ الموجة 58 من "الوعد الصادق 4"
إيران منذ 53 دقيقة
 عراقجي يطالب الأمم المتحدة بإدانة العدوان على إيران: لمساءلة المسؤولين عنه
 عراقجي يطالب الأمم المتحدة بإدانة العدوان على إيران: لمساءلة المسؤولين عنه
إيران منذ ساعة
الجيش الإيراني يستهدف مراكز التكنولوجيا والسيبرانية ومجمع
الجيش الإيراني يستهدف مراكز التكنولوجيا والسيبرانية ومجمع "رفائيل"
إيران منذ ساعتين
لاريجاني: استشهاد أبطال البحرية الإيرانية في
لاريجاني: استشهاد أبطال البحرية الإيرانية في "دنا" جزء من تضحيات الأمة الباسلة
إيران منذ 3 ساعات
