بيان صادر عن حزب الله حول الادعاءات الصادرة عن وزارة الداخلية الكويتية:

ينفي حزب الله نفيًا قاطعًا الادعاءات والاتهامات الصادرة عن وزارة الداخلية الكويتية بشأن ارتباطه بخلايا أو شبكات داخل الكويت، ويؤكد أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة، وهي محض افتراءات باطلة ومرفوضة جملة وتفصيلًا



إن حزب الله أعلن مرارًا وتكرارًا وبكل وضوح، أنه لا وجود لخلايا أو أفراد أو تشكيلات لحزب الله في الكويت، مؤكدًا حرصه الدائم والثابت على أمن الكويت واستقرارها وسلامة شعبها، وعلى أفضل العلاقات والتعاون بين لبنان والكويت، حكومة وشعبًا.

