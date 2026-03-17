استقال مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة جوزيف كينت على خلفية الحرب الأميركية "الإسرائيلية" على إيران.

وقال في رسالة وجهها إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب: "إيران لا تشكل تهديدًا وشيكًا لأمتنا".

وكتب على إكس: "بعد تفكير عميق، قررت الاستقالة من منصبي كمدير للمركز الوطني لمكافحة الإرهاب، اعتبارًا من اليوم"، مردفًا: "لا أستطيع بضمير مرتاح أن أؤيد الحرب الدائرة في إيران، لم تُشكّل إيران أي تهديد مباشر لأمتنا، ومن الواضح أننا بدأنا هذه الحرب تحت ضغط من "إسرائيل" وجماعات الضغط الأميركية القوية التابعة لها".

وكان كينت، المرشح السياسي السابق ذو الصلات باليمين المسيحي المتطرف، قد تم تثبيته في منصبه في تموز الماضي بأغلبية 52 صوتًا مقابل 44 في مجلس الشيوخ.

وبصفته رئيسًا للمركز الوطني لمكافحة الإرهاب، كان كينت مسؤولًا عن تحليل التهديدات الإرهابية والكشف عنها.

وقبل انضمامه إلى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خاض كينت حملتين انتخابيتين غير ناجحتين للكونغرس في ولاية واشنطن.

وخدم كذلك في الجيش الأميركي، حيث شارك في 11 مهمة كجندي في القوات الخاصة (القبعات الخضراء)، ثم عمل في وكالة المخابرات المركزية (سي آي إيه).

ويعد كينت أول مسؤول أميركي يستقيل على خلفية الحرب الأميركية "الإسرائيلية" المتواصلة على إيران منذ 28 شباط الماضي.

