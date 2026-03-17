كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

استقالة مدير المركز الوطني الأميركي لمكافحة الإرهاب على خلفية حرب إيران
استقالة مدير المركز الوطني الأميركي لمكافحة الإرهاب على خلفية حرب إيران

2026-03-17 16:36
كينت: بدأنا هذه الحرب بضغط من "إسرائيل"
63

استقال مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة جوزيف كينت على خلفية الحرب الأميركية "الإسرائيلية" على إيران.

وقال في رسالة وجهها إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب: "إيران لا تشكل تهديدًا وشيكًا لأمتنا".

وكتب على إكس: "بعد تفكير عميق، قررت الاستقالة من منصبي كمدير للمركز الوطني لمكافحة الإرهاب، اعتبارًا من اليوم"، مردفًا: "لا أستطيع بضمير مرتاح أن أؤيد الحرب الدائرة في إيران، لم تُشكّل إيران أي تهديد مباشر لأمتنا، ومن الواضح أننا بدأنا هذه الحرب تحت ضغط من "إسرائيل" وجماعات الضغط الأميركية القوية التابعة لها".

وكان كينت، المرشح السياسي السابق ذو الصلات باليمين المسيحي المتطرف، قد تم تثبيته في منصبه في تموز الماضي بأغلبية 52 صوتًا مقابل 44 في مجلس الشيوخ.

وبصفته رئيسًا للمركز الوطني لمكافحة الإرهاب، كان كينت مسؤولًا عن تحليل التهديدات الإرهابية والكشف عنها.

وقبل انضمامه إلى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خاض كينت حملتين انتخابيتين غير ناجحتين للكونغرس في ولاية واشنطن.

وخدم كذلك في الجيش الأميركي، حيث شارك في 11 مهمة كجندي في القوات الخاصة (القبعات الخضراء)، ثم عمل في وكالة المخابرات المركزية (سي آي إيه).

ويعد كينت أول مسؤول أميركي يستقيل على خلفية الحرب الأميركية "الإسرائيلية" المتواصلة على إيران منذ 28 شباط الماضي.

استقالة مدير المركز الوطني الأميركي لمكافحة الإرهاب على خلفية حرب إيران
استقالة مدير المركز الوطني الأميركي لمكافحة الإرهاب على خلفية حرب إيران
عربي ودولي منذ 54 دقيقة
صعود أسعار القمح عالميًا بفعل تدهور المحاصيل والجفاف في أميركا
صعود أسعار القمح عالميًا بفعل تدهور المحاصيل والجفاف في أميركا
عربي ودولي منذ 5 ساعات
حريق استمر لأكثر من 30 ساعة على متن حاملة الطائرات الأميركية
حريق استمر لأكثر من 30 ساعة على متن حاملة الطائرات الأميركية "جيرالد فورد"
عربي ودولي منذ 7 ساعات
مصر تدين بأشد العبارات التوغل البري
مصر تدين بأشد العبارات التوغل البري "الإسرائيلي" في جنوب لبنان
عربي ودولي منذ 8 ساعات
مقالات مرتبطة
الحرس الثوري الإسلامي: الموجة 59 بدأت ومرحلة جديدة من الضربات القوية والمؤثرة انطلقت
الحرس الثوري الإسلامي: الموجة 59 بدأت ومرحلة جديدة من الضربات القوية والمؤثرة انطلقت
إيران منذ دقيقة
استقالة مدير المركز الوطني الأميركي لمكافحة الإرهاب على خلفية حرب إيران
استقالة مدير المركز الوطني الأميركي لمكافحة الإرهاب على خلفية حرب إيران
عربي ودولي منذ 54 دقيقة
بالرمز المبارك
بالرمز المبارك "يا علي الأصغر".. الحرس الثوري يُنفّذ الموجة 58 من "الوعد الصادق 4"
إيران منذ ساعتين
الجيش الإيراني يستهدف مراكز التكنولوجيا والسيبرانية ومجمع
الجيش الإيراني يستهدف مراكز التكنولوجيا والسيبرانية ومجمع "رفائيل"
إيران منذ 4 ساعات
