الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

السيد مجتبى الخامنئي
المقال التالي مطبخ جمعية سيد الشهداء في خلدة… وجبات يومية دعمًا للنازحين

عين على العدو

آفي أشكنازي: الصواريخ الانشطارية أصبحت التحدّي الأكبر للجيش
عين على العدو

آفي أشكنازي: الصواريخ الانشطارية أصبحت التحدّي الأكبر للجيش "الإسرائيلي"

2026-03-17 17:05
رأى محلل الشؤون العسكرية في صحيفة "معاريف"، آفي أشكنازي، أنّ "مسألة الصواريخ الانشطارية معقّدة ولها وجهان، الأول: الصاروخ الانشطاري ضرره أقل مقارنةً بصاروخ يحمل رأسًا حربيًا بوزن 400 كغ، والثاني: الرأس الحربي الانشطاري يخلق نطاقًا واسعًا من التعرُّض للإصابة يصل حتى نحو 10 كيلومترات مربَّعة وربما أكثر، بحسب الارتفاع فوق سطح الأرض الذي ينشطر عنده الصاروخ".

ولفت أشكنازي إلى ما قاله الجيش "الإسرائيلي" بأنّ "الصاروخ الانشطاري يمثّل تحدّيًا في الاعتراض" وأنّ "سلاح الجو يشغِّل منظومتَيْن مركَزيتين للاعتراض: صاروخ "حيتس 3" الذي يُلاقي الصاروخ خارج الغلاف الجوي، وكذلك "حيتس 2" الذي يعترض الصواريخ داخل الغلاف الجوي".

ونقل أشكنازي عن مصدر عسكري "إسرائيلي" قوله: "بينما يُسبِّب صاروخ برأس حربي تقليدي واحد كبير وثقيل ضررًا في ساحة واحدة مهما كانت كبيرة، فإّن الرأس الحربي الانشطاري يخلق ضررًا أقل في كل ساحة، لكنّه يكون بين ساحات عدَّة وحتى عشرات الساحات في اللحظة التي ينشطر فيها ويُصيب".

وأشار المصدر إلى أنّ "اعتراض الصاروخ خارج الغلاف الجوي يمنع انشطار الرأس الحربي"، موضحًا: "بمجرَّد تدمير الصاروخ خارج الغلاف الجوي فإنّ احتمال وصول الصواريخ الانشطارية التي يتراوح وزن مادتها المتفجِّرة بين كيلوغرامَيْن من المتفجَّرات و5 كيلوغرامات، والتي قد تصل إلى عشرات عدَّة من الصواريخ الصغيرة من هذا النوع في كل صاروخ كبير، ينخفض"، مؤكّدًا في المقابل أنّ "المشكلة تكون في الاعتراض داخل الغلاف الجوي".

وفي حين أورد أشكنازي تقديرًا للجيش "الإسرائيلي" بأن "نصف الصواريخ التي يطلقها الإيرانيون نحو "إسرائيل" هي صواريخ انشطارية"، أكّد أشكنازي أنّ "التحدّي الحالي لمنظومة الدفاع الجوي هو اصطياد الصواريخ خارج الغلاف الجوي بواسطة صواريخ "حيتس 3" من أجل منع الضرر الناتج من انشطار الصاروخ إلى صواريخ صغيرة تُسبِّب أضرارًا عند الإصابة".

كما تطرَّق إلى ما أعلنت عنه وزارة الحرب "الإسرائيلية"، مؤخَّرًا، بأنّ "البوندستاغ" الألماني (البرلمان الألماني) صادق على توسيع صفقة بيع منظومة "حيتس 3" "الإسرائيلية" إلى ألمانيا بقيمة نحو 3.1 مليارات دولار إضافية"، متوقِّعًا أنْ "تصل صفقة "حيتس" التي وقّعت عليها وزارة الحرب "الإسرائيلية" ووزارة الدفاع في ألمانيا، إلى أكثر من 6.7 مليارات دولار (أكثر من 20 مليار "شيكل")" وأنْ "تكون الأكبر في تاريخ "إسرائيل""، بحسب أشكنازي.

وفي إطار توسيع الصفقة، ذكَر أشكنازي أنّ وزارة الحرب "الإسرائيلية" ووزارة الدفاع الألمانية اتفقتا على زيادة كبيرة في وتيرة إنتاج صواريخ الاعتراض "حيتس 3" وقواذفها التي ستُزوَّد إلى ألمانيا وستُحسَّن بشكل كبير قدرتها على الدفاع الجوي، وفق تعبيره.

الكلمات المفتاحية
الجيش الاسرائيلي ايران الصواريخ الإيرانية الصواريخ الانشطارية
إقرأ المزيد
المزيد
آفي أشكنازي: الصواريخ الانشطارية أصبحت التحدّي الأكبر للجيش
آفي أشكنازي: الصواريخ الانشطارية أصبحت التحدّي الأكبر للجيش "الإسرائيلي"
عين على العدو منذ 26 دقيقة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة