
كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

المقال التالي إسحاق بريك: إيران صنعت فخًا يُصعَب معرفة موعد الخروج منه

الحرس الثوري الإسلامي: الموجة 59 بدأت ومرحلة جديدة من الضربات القوية والمؤثرة انطلقت
الحرس الثوري الإسلامي: الموجة 59 بدأت ومرحلة جديدة من الضربات القوية والمؤثرة انطلقت

2026-03-17 17:30
58

أعلن الحرس الثوري الإسلامي عن انطلاق الموجة التاسعة والخمسين من عملية "الوعد الصادق 4" بإطلاق صواريخ "حاج قاسم".

وقال: "تم تنفيذ الموجة 59 من عملية "الوعد الصادق 4" بالرمز المبارك "يا حيدر الكرار"، إهداءً إلى شهداء القوة الجوفضائية، حيث استهدفت العملية مواقع في بيت شمش، تل أبيب، والقدس المحتلة، إضافة إلى قواعد الجيش الأميركي في العديد، علي السالم، الفجيرة، الشيخ عيسى، وأربيل التابعة للجيش الأميركي.

وتابع: "جرى تنفيذ العملية باستخدام أنظمة صاروخية دقيقة ونقطية مثل قدر، عماد، فتاح، وحاج قاسم، إلى جانب طائرات مسيّرة هجومية، وذلك ضمن عمليات تأثيرية مركّزة، وقد نُفذت بنجاح كامل بعون الله".

وأعلن أيضًا بدء مرحلة جديدة من الضربات القوية والمؤثرة في عموم المنطقة ضد العدو الأميركي - الصهيوني، مؤكدًا أن هيبة الاستكبار ستنكسر في الشوارع والساحات.

إيران منذ ساعة
بالرمز المبارك
بالرمز المبارك "يا علي الأصغر".. الحرس الثوري يُنفّذ الموجة 58 من "الوعد الصادق 4"
إيران منذ 4 ساعات
 عراقجي يطالب الأمم المتحدة بإدانة العدوان على إيران: لمساءلة المسؤولين عنه
 عراقجي يطالب الأمم المتحدة بإدانة العدوان على إيران: لمساءلة المسؤولين عنه
إيران منذ 5 ساعات
الجيش الإيراني يستهدف مراكز التكنولوجيا والسيبرانية ومجمع
الجيش الإيراني يستهدف مراكز التكنولوجيا والسيبرانية ومجمع "رفائيل"
إيران منذ 6 ساعات
مقالات مرتبطة
الحرس الثوري الإسلامي: الموجة 59 بدأت ومرحلة جديدة من الضربات القوية والمؤثرة انطلقت
الحرس الثوري الإسلامي: الموجة 59 بدأت ومرحلة جديدة من الضربات القوية والمؤثرة انطلقت
إيران منذ ساعة
استقالة مدير المركز الوطني الأميركي لمكافحة الإرهاب على خلفية حرب إيران
استقالة مدير المركز الوطني الأميركي لمكافحة الإرهاب على خلفية حرب إيران
عربي ودولي منذ ساعتين
بالرمز المبارك
بالرمز المبارك "يا علي الأصغر".. الحرس الثوري يُنفّذ الموجة 58 من "الوعد الصادق 4"
إيران منذ 4 ساعات
الجيش الإيراني يستهدف مراكز التكنولوجيا والسيبرانية ومجمع
الجيش الإيراني يستهدف مراكز التكنولوجيا والسيبرانية ومجمع "رفائيل"
إيران منذ 6 ساعات
