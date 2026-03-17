أعلن الحرس الثوري الإسلامي عن انطلاق الموجة التاسعة والخمسين من عملية "الوعد الصادق 4" بإطلاق صواريخ "حاج قاسم".

وقال: "تم تنفيذ الموجة 59 من عملية "الوعد الصادق 4" بالرمز المبارك "يا حيدر الكرار"، إهداءً إلى شهداء القوة الجوفضائية، حيث استهدفت العملية مواقع في بيت شمش، تل أبيب، والقدس المحتلة، إضافة إلى قواعد الجيش الأميركي في العديد، علي السالم، الفجيرة، الشيخ عيسى، وأربيل التابعة للجيش الأميركي.

وتابع: "جرى تنفيذ العملية باستخدام أنظمة صاروخية دقيقة ونقطية مثل قدر، عماد، فتاح، وحاج قاسم، إلى جانب طائرات مسيّرة هجومية، وذلك ضمن عمليات تأثيرية مركّزة، وقد نُفذت بنجاح كامل بعون الله".

وأعلن أيضًا بدء مرحلة جديدة من الضربات القوية والمؤثرة في عموم المنطقة ضد العدو الأميركي - الصهيوني، مؤكدًا أن هيبة الاستكبار ستنكسر في الشوارع والساحات.

