نقل مراسل الشؤون العسكرية في صحيفة "هآرتس"، يانيف كوبوفيتس، عن مصادر في الجيش "الإسرائيلي" قولها، إنّه بينما يمكن لعملية برية في لبنان أنّ "تُقلّص" عمليات إطلاق الصواريخ على "إسرائيل"، فإنّها لن تستطيع منعها بشكل كامل.

وأضاف كوبوفيتس: "في الجيش "الإسرائيلي" يقولون، إنّ هدف العملية البرية في لبنان هو إبعاد عناصر حزب الله عن الحدود، وليس منع إطلاق الصواريخ من قِبَل حزب الله، وذلك على خلفية دعوات من أعضاء "الكنيست" ووزراء في الحكومة لتوسيع القتال في لبنان وبدء مناورة برية واسعة من أجل وقف إطلاق الصواريخ".

وتابع قوله: "في "الجيش"، يقولون إنّه يمكن أن تُحبِط العملية البرية إمكان أنْ تقوم المنظمة (حزب الله) باقتحام "الأراضي" "الإسرائيلية" وإطلاق صواريخ مضادة للدروع مباشرة نحو المستوطنات القريبة من السياج".

ونقل كوبوفيتش عن مصادر في المؤسسة الأمنية والعسكرية "الإسرائيلية" تقديرها بأنّ "تحقيق هدوء طويل الأمد لـ"سكان" (مستوطني) الشمال لن يكون ممكنًا عبر إبقاء قوات كبيرة في لبنان، بل عبر ترتيب سياسي يشمل مفاوضات مع حكومة لبنان وتعزيز الجيش اللبناني".

وواصل قائلًا:" في المؤسسة الأمنية والعسكرية يشيرون إلى أنّ حزب الله ما زال يحتفظ بنحو 15 ألف صاروخ وطائرات مُسيَّرة. معظم الصواريخ هي لِمَدَيات متوسطة حتى نحو 50 كيلومترًا، لكنْ لدى المنظمة أيضًا مئات الصواريخ بعيدة المدى التي تُهدِّد معظم "إسرائيل"".

وأشار إلى ما يُتداوَل في الجيش "الإسرائيلي" من أنّه "تجري الآن محاولة للعودة إلى الوضع الذي ساد قبل وقف إطلاق النار السابق في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، حيث عملت قوات الجيش "الإسرائيلي" في المناطق الواقعة جنوب الليطاني وضربت بُنَى تحتية لحزب الله في القرى وفي مناطق مفتوحة".

واستدرك كوبوفيتش بالقول: "مع ذلك، يؤكّد الجيش "الإسرائيلي" أنّه في هذه المرحلة لا توجد نيَّة لإقامة شريط أمني دائم من جديد، وأنّ انتشار القوات مُخطَّط له بحيث يُتِيح انسحابًا سريعًا في حال أمر المستوى السياسي بذلك".

كذلك، لفت كوبوفيتش إلى أنّ جهات في الجيش "الإسرائيلي" حاولت التخفيف من تصريحات وزير الحرب يسرائيل كاتس الذي أعلن عن بداية مناورة واسعة في لبنان، مضيفًا: "بحسب أقوالهم، في هذه المرحلة صُودِق على خطط لدخول محدود إلى أراضي الدولة اللبنانية بهدف حماية المستوطنات، وضرب البُنى التحتية ومستودعات السلاح التابعة لحزب الله على بُعد كيلومترات عدَّة من الحدود".

