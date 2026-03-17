أعلنت "غرفة إدارة الكوارث والأزمات في محافظة عكار"، أنّ "العدد الاجمالي للنازحين المسجَّلين في محافظة عكار بلغ حتى الساعة السادسة من مساء الثلاثاء 17 آذار (مارس) 2026، 10461 فردًا من أصل 2736 عائلة، موزَّعِين بين مراكز الإيواء والمجتمعات المُضِيفة في مختلف بلدات المحافظة".

وأوضحت الغرفة، في تقريرها اليومي، أنّ "عدد العائلات خارج مراكز الإيواء 2428 وعدد الأفراد النازحين خارجها 9302، وعدد العائلات داخل مراكز الإيواء 308 وعدد الأفراد النازحين داخلها 1159".

وذكَرت الغرفة أنّ "عدد مراكز الإيواء في المحافظة بلغ 21، منها 17 مركزًا وصلت قدرته الاستيعابية إلى الدرجة القصوى".

وأوردت الغرفة أسماء البلدات التي يتوزّع عليها النازحون في عكار، وهي كالتالي: أكروم، البربارة، البرج، البيرة، التليل، الحاكور، الحميرة، الحوشب، الحويش، الحيصة، الدورة، الدوسة وبغدادي، الزواريب، الشيخ طابا، الشيخ محمد، العيون، القبيات، القرنة، القليعات، القنطرة، الكواشرة، الكويخات، المجدل، المحمرة، المقيطع، قعبرين، كفر ملكي وتل حياة، المنصورة، النفيسة، النورة، إيلات، ببنين، برج العرب، برقايل، بزال، بزبينا، بقرزلا، بيت أيوب، بيت غطاس، بيت يونس، بينو، تكريت، تل إندي، تل حميرة، تل بيرة، تل عباس الشرقي، تل عباس الغربي، جبرايل، جديدة القيطع، حبشيت، حرار، حلبا، خربة الجرد، خريبة الجندي، دوير عدوية، دير دلوم، رحبة، زوق الحصنية، سفينة الدريب، سفينة القيطع، شان، شدرا، شربيلا، عدبل، عكار العتيقة، عمار البيكات، عندقت، عيات، عيدمون، عين الذهب، عين الزيت، عين يعقوب، فنيدق، قبعيت، قبولا، قرحا، كروم عرب، كفرتون، مارتوما، مجدلا، مشتى حسن، مشتى حمود، مشحا، مشمش، منيارة، نهر البارد ووادي الجاموس.

وخصَّصت الغرفة الأرقام التالية: 79/303470 و79/303476 لـ"تسهيل التواصل مع النازحين وأصحاب المصلحة المعنيين في أزمة النزوح"، مشيرة إلى أنّ "الخط الساخن استقبل، الثلاثاء، 187 اتصالًا".

