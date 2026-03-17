كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

الحرس الثوري: استشهاد قائد قوات الباسيج غلام رضا سليماني في هجوم صهيوني أميركي

2026-03-17 21:49
أعلن الحرس الثوري الإيراني، الثلاثاء 17 آذار/مارس 2026، عن استشهاد المجاهد المخلص، اللواء غلام رضا سلیماني، رئيس منظمة "باسیج المستضعفین"، في هجوم إرهابي للعدو الأميركي والصهيوني.

وقال الحرس الثوري، في بيان: "هذا القائد الشجاع خدم إيران على مدى سنوات طويلة، بدءًا من الدفاع المقدَّس حتى اليوم، ولعب دورًا استراتيجيًا في تطوير هياكل "باسیج" الشعبية، وتعزيز الحركات التنموية ومساعدة المستضعفين والفئات الضعيفة".

وشدّد على أنّ "هذا الاغتيال يعكس أهمية ودور الباسیج في مواجهة العدو الأميركي والصهيوني وحلفائه، خاصةً في الحرب الأخيرة".

كذلك، حذّر الحرس الثوري "القتلة الإرهابيين" من أنّ "أبناء الباسیج المجاهدين لن يتركوا دماء الشهيد رَفِيقًا، وسيواصلون طريق المقاومة ضد الاستكبار العالمي والصهيونية الدولية"، مؤكّدًا أنّ "دماء هذا الشهيد الطاهرة ستقوّي إرادة الشعب الإيراني وجميع المجاهدين في استمرار طريق المقاومة".

كما قدّم الحرس الثوري تعازيه إلى "الإمام القائد السيد مجتبى الخامنئي وإلى الإيرانيين وأعضاء الباسیج الشجعان وأسرة الشهيد".
 

