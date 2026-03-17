كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

المقاومة الإسلامية تبدأ عمليات "خيبر 1": مُسيّرات وصواريخ على قواعد للعدو ومستوطناته

2026-03-17 23:04
44

نفَّذت المقاومة الإسلامية، مساء الثلاثاء 17 آذار/مارس 2026، عمليات باسم "خيبر 1"، استهدفت قواعد عسكرية صهيونية ومستوطنات عدّة.

وأعلنت المقاومة الإسلامية عن أنّها استهدفت، ضمن هذه العمليات، مستوطنات "كريات شمونة"، "المطلّة"، "المالكيّة"، "ديشون"، "أفيفيم"، "كفربلوم"، "راموت نفتالي"، "زرعيت"، "شتولا"، "إيفين مناحيم" و"بيت هلل" بصليات صاروخيّة كبيرة، مستهدفةً أيضًا مستوطنات "شوميرا" و"شتولا" و"زرعيت" في شمال فلسطين المحتلّة بقذائف المدفعية.

كذلك، استهدفت المقاومة الإسلامية بصلية صاروخية قاعدة "ميرون" للمراقبة وإدارة العمليّات الجوية الصهيونية في شمال فلسطين المحتلة.

واستهدفت، أيضًا، قاعدة "غيفع" للتحكّم بالمُسيَّرات في شرق مدينة صفد المحتلة بصلية صاروخية، كما استهدفت مقر قيادة المنطقة الشمالية في جيش العدو "الإسرائيلي" (قاعدة "دادو") وقاعدة "عين زيتيم" في شمال صفد بصلية صاروخية.

واستهدفت المقاومة الإسلاميّة قاعدة "عميعاد" في شمال بحيرة طبريا، وقاعدة "شمشون" في غرب البحيرة بصليات صاروخية، ومنظومة الدفاعات الجويّة في "معالوت ترشيحا" في الجليل الأعلى بصلية صاروخية، إضافة إلى مستوطنة "نهاريا" في شمال فلسطين المحتلّة بسرب من المُسيَّرات الانقضاضية.

وضمن الموجة نفسها، استهدفت المقاومة الإسلامية تجمّعًا لجنود جيش العدو "الإسرائيلي" في محيط معتقل الخيام بصلية صاروخية، وأطلقت صلية أخرى على تجمّع لجنود العدو في "خربة المنارة" مقابل بلدة حولا الحدودية للمرة الثانية، مطلقةً صلية ثالثة على تجمُّع لجنود العدو في جْدَيْدَة بلدة ميس الجبل الحدوديّة.

الكلمات المفتاحية
المقاومة الإسلامية مستوطنات عمليات المقاومة الإسلامية عمليات خيبر القواعد الإسرائيلية
مشاهد من عمليّة استهداف المقاومة الإسلامية مستوطنة نهاريا شمال فلسطين المحتلة
غرفة إدارة الكوارث في عكار: 10461 نازحًا موزّعين على البلدات داخل وخارج مراكز الإيواء
برو يتفقّد النازحين في مدارس بيروت ويشدّد على تلبية حاجاتهم وتعزيز الدعم
مشاهد من عمليّة استهداف المقاومة الإسلامية مستوطنة نهاريا شمال فلسطين المحتلة
الشيخ قاسم يوجه رسالة إلى مجاهدي المقاومة: المقاومة مستمرة.. والحسم للميدان
رسالة الشيخ قاسم إلى مجاهدي المقاومة الإسلامية
