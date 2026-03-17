أعلنت أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني استشهاد أمين المجلس علي لاريجاني، جراء العدوان الأميركي "الإسرائيلي" على إيران.

وقال المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إن "أرواح الشهداء الطاهرة احتضنت الروح الزكية لعبد صالح من عباد الله، الدكتور الشهيد علي لاريجاني، الذي أفنى عمره في سبيل عزة إيران وثورتها الإسلامية وقضايا التحرر في العالم، حتى نال في ختام مسيرته أمنيته الكبرى، فلبّى نداء الحق وارتقى شهيدًا في ميدان الخدمة".

وأضاف أن الشهيد لاريجاني "ظل حتى اللحظات الأخيرة من عمره المبارك ساعيًا إلى إعلاء كلمة الله، وفيًا لقضايا الأمة ورفعة شأنها، داعيًا إلى وحدة الصف والتماسك في مواجهة العدو".

وأشار إلى أن لاريجاني "نال في سحر من شهر رمضان، برفقة نجله مرتضى ومعاون الأمن علي رضا بيات وجمع من الحماة، الدرجة الرفيعة للشهادة".

وأكد المجلس أن "النصر المحتوم ينتظر المجاهدين في سبيل الحق، وأن هذه الشهادات لا تزيد الأمة إلا ثباتًا وإصرارًا على مواصلة الدرب".

وختم المجلس الأعلى للأمن القومي بيانه بالقول: "هنيئًا له هذا المقام، فقد كان استحقاقًا طبيعيًا لمسيرة جهاد توّجت بالفوز العظيم".

الكلمات المفتاحية