كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

عمليات المقاومة الإسلامية ليوم الأربعاء 18 آذار 2026
عمليات المقاومة الإسلامية ليوم الأربعاء 18 آذار 2026

2026-03-18 02:52
دفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدفت المقاومة الإسلامية اليوم الأربعاء 18 آذار/مارس 2026، تجمّعًا لجنود جيش العدوّ في منطقة الخانوق في قرية عيترون الحدوديّة بصليةٍ صاروخيّة، وتجمعًا لجنود جيش العدوّ في منطقة النبعة القديمة في قرية العديسة الحدوديّة بصليةٍ صاروخيّة.

بيام رقم (1)

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ
‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

دفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 00:10 الأربعاء 18/03/2026 تجمّعًا لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في منطقة الخانوق في قرية عيترون الحدوديّة بصليةٍ صاروخيّة.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
الأربعاء 18-03-2026‏
28 رمضان 1447 هـ

بيام رقم (2)

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

دفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 00:30 الأربعاء 18/03/2026 تجمّعًا لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في منطقة النبعة القديمة في قرية العديسة الحدوديّة بصليةٍ صاروخيّة.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
الأربعاء 18-03-2026‏
28 رمضان 1447 هـ

عمليات المقاومة الإسلامية ليوم الأربعاء 18 آذار 2026
عمليات المقاومة الإسلامية ليوم الأربعاء 18 آذار 2026
عمليات المقاومة الإسلامية ليوم الأربعاء 18 آذار 2026
عمليات المقاومة الإسلامية ليوم الأربعاء 18 آذار 2026
