الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

السيد مجتبى الخامنئي

إيران

موجات إيرانية جديدة من
إيران

موجات إيرانية جديدة من "الوعد الصادق 4" استهدفت الأراضي المحتلة وقواعد أميركية

2026-03-18 03:00
31

أعلن المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي المقدم إبراهيم ذو الفقاري أن القوات المسلحة الإيرانية نفذت، هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت مراكز تكنولوجيا وسيبرانية ومجمعات تصنيع أسلحة تابعة لشركة "رافائيل" الإسرائيلية، وذلك ردًا على جرائم الكيان الصهيوني بحق مراكز دفاعية وأمنية وقتل مواطنين، وللثأر لشهداء السفينة دنا.

وأشار إلى أن الموجة 58 من عملية "الوعد الصادق 4"، التي نُفذت تحت شعار "يا علي أصغر عليه السلام"، استهدفت أهدافًا في شمال ووسط الأراضي المحتلة، شملت "نهاريا" و"بيت شمش" و"تل أبيب" والقدس الغربية، إضافة إلى قواعد للجيش الأميركي في فيكتوريا وعلي السالم والخرج والأسطول الخامس البحري.

وأوضح أن الهجمات نُفذت باستخدام منظومات وصفها بـ"الدقيقة وثقيلة للغاية"، من بينها صواريخ "خرمشهر" برؤوس قتالية تزن طنين، إلى جانب منظومات "فتاح" و"خيبرشكن"، وصواريخ متوسطة المدى مثل "فاتح" و"قيام"، إضافة إلى طائرات مسيّرة، ضمن "عمليات تأثير محور".

وأضاف أن "منشأ التجاوزات الأخيرة للجيش الأميركي" تعرّض لضربات قوية من وحدات الصواريخ والطائرات المسيّرة.

كما أعلن تنفيذ الموجة 59 من العملية تحت شعار "يا حيدر كرار"، والتي استهدفت مواقع في "بيت شمش" و"تل أبيب" والقدس، إلى جانب قواعد أميركية في العديد وعلي السالم والفجيرة وشيخ عيسى وأربيل، باستخدام منظومات مثل "قدر" و"عماد" و"فتاح" و"حاج قاسم"، إضافة إلى طائرات مُسيّرة، مؤكدًا أنها نُفذت "بنجاح كامل".

وفي السياق، أشار إلى تنفيذ الموجة الـ60 من عملية "الوعد الصادق 4"، ردًا على استشهاد اللواء غلام رضا سليماني، قائد منظمة البسيج، عبر هجمات استهدفت "مراكز العدوان على إيران" في القواعد الأميركية الإقليمية والأراضي المحتلة، ضمن عملية مركبة تحت شعار "يا قمر بني هاشم".

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران الكيان الصهيوني الوعد الصادق 4
إقرأ المزيد
المزيد
إيران منذ 16 دقيقة
إيران منذ ساعة
إيران منذ 4 ساعات
إيران منذ 5 ساعات
مقالات مرتبطة
إيران منذ 16 دقيقة
لبنان منذ 25 دقيقة
إيران منذ ساعة
لبنان منذ 7 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة