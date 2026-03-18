أعلن حرس الثورة الإسلامية عن تعرُّض "تل أبيب" لوابل من الصواريخ ضمن الموجة الحادية والستين من عملية "الوعد الصادق 4"، وذلك تحت شعار "يا أبا عبد الله الحسين عليه السلام"، انتقامًا لدم الشهيد الدكتور علي لاريجاني ورفاقه.

وأوضح أن الهجوم شمل صواريخ "خرمشهر 4" متعددة الرؤوس، و"قدر" متعددة الرؤوس، إلى جانب "عماد" و"خيبرشكن"، مؤكدًا أن العملية اتسمت بالسرعة والكثافة.

وأضاف أن هذه الصواريخ، أصابت "أكثر من 100 هدف عسكري وأمني في قلب الأراضي المحتلة"، مشيرًا إلى أن ذلك جاء "بسبب انهيار منظومة الدفاع الجوي متعددة الطبقات والمتطورة جدًا لدى الكيان الصهيوني".

وأشار إلى أنه، وفقًا للمعلومات الميدانية، أدى الهجوم الذي نفذته القوة الجوفضائية في حرس الثورة إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء من "تل أبيب"، ما صعّب عمليات السيطرة والإغاثة بالنسبة للقوات الداخلية.

ولفت البيان إلى أن التقديرات الأولية تشير إلى سقوط "أكثر من 230 قتيلًا وجريحًا" جراء هذا الهجوم.

