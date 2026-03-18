الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
انتقامًا للشهيد لاريجاني.. حرس الثورة يصيب أكثر من 100 هدف في الأراضي المحتلة
انتقامًا للشهيد لاريجاني.. حرس الثورة يصيب أكثر من 100 هدف في الأراضي المحتلة

2026-03-18 04:10

2026-03-18 04:10
55

أعلن حرس الثورة الإسلامية عن تعرُّض "تل أبيب" لوابل من الصواريخ ضمن الموجة الحادية والستين من عملية "الوعد الصادق 4"، وذلك تحت شعار "يا أبا عبد الله الحسين عليه السلام"، انتقامًا لدم الشهيد الدكتور علي لاريجاني ورفاقه.

وأوضح أن الهجوم شمل صواريخ "خرمشهر 4" متعددة الرؤوس، و"قدر" متعددة الرؤوس، إلى جانب "عماد" و"خيبرشكن"، مؤكدًا أن العملية اتسمت بالسرعة والكثافة.

وأضاف أن هذه الصواريخ، أصابت "أكثر من 100 هدف عسكري وأمني في قلب الأراضي المحتلة"، مشيرًا إلى أن ذلك جاء "بسبب انهيار منظومة الدفاع الجوي متعددة الطبقات والمتطورة جدًا لدى الكيان الصهيوني".

وأشار إلى أنه، وفقًا للمعلومات الميدانية، أدى الهجوم الذي نفذته القوة الجوفضائية في حرس الثورة إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء من "تل أبيب"، ما صعّب عمليات السيطرة والإغاثة بالنسبة للقوات الداخلية.

ولفت البيان إلى أن التقديرات الأولية تشير إلى سقوط "أكثر من 230 قتيلًا وجريحًا" جراء هذا الهجوم.

الكلمات المفتاحية
الكيان الصهيوني علي لاريجاني الحرس الثوري
إقرأ المزيد
المزيد
إيران منذ 39 دقيقة
موجات إيرانية جديدة من
موجات إيرانية جديدة من "الوعد الصادق 4" استهدفت الأراضي المحتلة وقواعد أميركية
إيران منذ ساعة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
إيران منذ 3 ساعات
استشهاد لاريجاني جراء العدوان الأميركي
استشهاد لاريجاني جراء العدوان الأميركي "الإسرائيلي" على إيران
إيران منذ 5 ساعات
مقالات مرتبطة
عدوان صهيوني على العاصمة بيروت.. 6 شهداء و24 جريحًا في حصيلة أوّلية
عدوان صهيوني على العاصمة بيروت.. 6 شهداء و24 جريحًا في حصيلة أوّلية
لبنان منذ 16 دقيقة
انتقامًا للشهيد لاريجاني.. حرس الثورة يصيب أكثر من 100 هدف في الأراضي المحتلة
انتقامًا للشهيد لاريجاني.. حرس الثورة يصيب أكثر من 100 هدف في الأراضي المحتلة
إيران منذ 39 دقيقة
موجات إيرانية جديدة من
موجات إيرانية جديدة من "الوعد الصادق 4" استهدفت الأراضي المحتلة وقواعد أميركية
إيران منذ ساعة
عمليات المقاومة الإسلامية ليوم الأربعاء 18 آذار 2026
عمليات المقاومة الإسلامية ليوم الأربعاء 18 آذار 2026
لبنان منذ ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة