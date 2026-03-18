في عدوان صهيوني جديد على قلب العاصمة بيروت، شنَّ الطيران الحربي "الإسرائيلي" غارات استهدفت شققًا سكنية في منطقتَي زقاق البلاط و البسطة، ما أدّى لاستشهاد 6 مواطنين وإصابة 24 آخرين في حصيلة أوّلية.

وأعلنت وزارة الصحة أنَّ غارتَيْ العدو "الإسرائيلي" على العاصمة بيروت أدتا في حصيلة أولية إلى استشهاد 6 مواطنين وإصابة 24 بجروح، مشيرةً إلى أنَّه تم رفع أشلاء من المكان وسيصار إلى تحديد هوية أصحابها بعد إنجاز فحوص الـDNA.

وفي السياق نفسه، شنَّ العدو الصهيوني غاراتٍ عدة استهدفت مناطق في الضاحية الجنوبية لبيروت.

كما هدَّد جيش العدو مبنى في حي الباشورة في العاصمة بيروت.

وفي الجنوب، قصف طيران العدو الحربي مبنى كان قد هدّده في بلدة العاقبية في قضاء صيدا والذي يضم مستودعًا للدواء.

كما استهدف بلدة قناريت في جنوب لبنان، بغارة عنيفة طالت مجمّع حجازي على طريق البلدة.

الكلمات المفتاحية