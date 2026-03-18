كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

أنصار الله تعزي باستشهاد لاريجاني واللواء سليماني: تضحيات ستزيد إيران قوة وصلابة
أنصار الله تعزي باستشهاد لاريجاني واللواء سليماني: تضحيات ستزيد إيران قوة وصلابة

2026-03-18 05:17
47

عزى المكتب السياسي لحركة أنصار الله اليمنية قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله السيد مجتبى خامنئي والحكومة والشعب الإيراني في استشهاد القائدين أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني ومسؤول منظمة "بسيج المستضفين" اللواء غلام رضا سليماني.

وقال المكتب سياسي لأنصار الله في بيان: "لقد نال الشهيدان شرف الشهادة في معركة من أقدس المعارك في جبهة الحق والإيمان والحرية ضد جبهة الكفر والطغيان العالمي".

وأضاف أنَّ "التضحيات العظيمة لا يمكن أن تضعف الجمهورية الإسلامية ولن تفت في عضدها بل ستزيدها قوة وصلابة"، مؤكدًا أن "هذه الدماء الزكية ستفجر طوفاناً يجرف المعتدين حتى تحقيق النصر الموعود على الأمريكيين و"الإسرائيليين"".

وشدد المكتب السياسي لأنصار الله، على أنَّ "العدوان على الجمهورية الإسلامية يأتي على خلفية مواقفها المشرفة المبدئية الداعمة للقضية الفلسطينية والرافضة للهيمنة الصهيونية".

وجدد الدعوة لـ "الأمة إلى الوقوف مع الشعب الإيراني المظلوم في هذه الحملة الصهيونية العدوانية التي تستهدف المنطقة والأمة بكلها"، لافتًا إلى أنَّ "العدوان الأميركي "الإسرائيلي" ضد الجمهورية الإسلامية يأتي في إطار مخطط صهيوني للسيطرة المطلقة على المنطقة".

وفي ختام البيان، أكد المكتب السياسي لأنصار الله أنَّ "على الأمة أن تقف بكل مسؤولية وجدية في مواجهة المشروع الصهيوني الهادف لابتلاع المنطقة بما فيها الأنظمة العميلة".

