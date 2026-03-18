حماس: نستذكر بكل تقدير مواقف الشهيد لاريجاني المشرَّفة في دعم فلسطين
تقدمت حركة المقاومة الإسلامية - حماس بـ "خالص التعزية والمواساة إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، قيادةً وشعبًا، في استشهاد السيّد علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، ونجله وعدد من مرافقيه، إثر قصف صهيوني غادر، واعتداء سافر على العاصمة الإيرانية طهران".

وفي بيان، جددت حماس "التضامن مع الجمهورية الإسلامية في إيران التي تتعرّض لعدوان صهيوني أمريكي"، مؤكدةً أن "استمرار هذا العدوان هو إجرامٌ يستهدف المنطقة برمّتها، ويهدّد أمنها واستقرارها"، محملةً "الإدارة الأميركية وحكومة الاحتلال الفاشية مسؤولية تداعياته الخطيرة".

وفيما نعت الحركة "السيّد علي لاريجاني وكلّ الشهداء الذين ارتقوا في العدوان الصهيوني الأمريكي الوحشي"، استذكرت حماس "بكل تقدير مواقفه المشرّفة في دعم القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا المشروعة".

