كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

السيطرة على مضيق هرمز وتعاظم الحضور الشعبي في البلاد محطّ اهتمام الصحف الإيرانية
السيطرة على مضيق هرمز وتعاظم الحضور الشعبي في البلاد محطّ اهتمام الصحف الإيرانية

2026-03-18 05:26
اهتمت الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الأربعاء 18 آذار/مارس 2026 برصد عوامل القوة المتصاعدة، مركّزة على إحكام إيران السيطرة على مضيق هرمز وتداعيات ذلك التي تتجاوز سوق النفط إلى الأمن الغذائي العالمي، إلى جانب إبراز المسيرات الليلية اليومية في البلاد، باعتبارها مؤشرًا على تماسك الداخل وفشل محاولات الضغط الخارجي.

الشعب الإيراني يجدد العهد مع مبادئ الثورة
كتبت صحيفة "كيهان" أن "موجة من الملحمة والمقاومة اجتاحت إيران"، مشيرة إلى أن مراسم التشييع في مختلف المدن عكست "ذروة صمود الشعب الإيراني"، حيث امتلأت الشوارع بحشود المعزين الذين رفعوا شعارات "الموت لأمريكا" و"الموت لإسرائيل".

وأضافت أن هذه المشاهد تمثل "تجسيدًا للوحدة الوطنية" ورسالة مقاومة، معتبرة أن التضامن الشعبي بعد كل هجوم خارجي يجعل سياسة "الضغط الأقصى" بلا تأثير، ويحوّلها إلى "عرض لقوة إيران الناعمة".

وأشارت إلى أن التجمعات الليلية اليومية تعكس "الحماس الثوري والوعي السياسي"، حيث يشارك فيها مختلف فئات المجتمع، رافعين الأعلام وصور قادة الثورة، ومؤكدين دعمهم لسياسات النظام ورفضهم للضغوط، معتبرة أن هذا الحضور يعكس "الإرادة الوطنية والهوية الجماعية" ويُظهر تمسك الشعب بمبادئه.

زلزال مضيق هرمز يهزّ الاقتصاد العالمي
بدورها، رأت صحيفة "جوان" أن المفاجأة الاستراتيجية الإيرانية غيّرت المعادلات العسكرية والاقتصادية، معتبرة أن مضيق هرمز بات تحت سيطرة القوات الإيرانية، ما أدى إلى تعطّل حركة النفط العالمية.

وأشارت إلى أن هذا التطور لا يقتصر على النفط، بل يمتد إلى المشتقات النفطية والغازية، لافتة إلى توقف جزء كبير من تجارة الكبريت عالميًا، وتأثر الصناعات الكيميائية، إضافة إلى تعطل إنتاج الأسمدة، ما يهدد الأمن الغذائي العالمي.

وأضافت أن ارتفاع أسعار الغذاء عالميًا يرتبط مباشرة بهذه التطورات، معتبرة أن إغلاق المضيق يشكّل "أداة ضغط اقتصادية تفوق تأثيرها الضغط العسكري".

توتر داخل الإدارة الأميركية
من جهتها، تناولت صحيفة "وطن أمروز" تصاعد الخلافات داخل الإدارة الأميركية، مشيرة إلى أن الحرب المستمرة منذ 18 يومًا "لم تحقق أهدافها"، ما أدى إلى جدالات داخل البيت الأبيض.

وأفادت، نقلًا عن مصادر، بوجود توتر بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وعدد من مستشاريه، بينهم ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، متهمًا إياهم بتقديم مصالح "تل أبيب" على مصالح واشنطن.

وأضافت أن فشل السيطرة على مضيق هرمز وتعرض حلفاء واشنطن في المنطقة لضربات، إلى جانب ارتفاع أسعار النفط، دفع ترامب إلى إعادة تقييم الموقف، في وقت نفت فيه طهران إجراء أي اتصالات لبحث وقف إطلاق النار، رغم ما أُعلن عنه من الجانب الأميركي.

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران مضيق هرمز الصحف الإيرانية
