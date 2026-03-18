كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

عراقجي يحذّر: التداعيات العالمية للحرب ستطال الجميع

2026-03-18 09:05
حذّر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، من أن تداعيات العدوان الأميركي – الصهيوني المشترك على إيران سيشعر بها الجميع على صعيد العالم، داعيًا المزيد من المسؤولين الغربيين إلى معارضة هذه الحرب.

وقال عراقجي في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، أرفقه بنسخة من رسالة استقالة مدير المركز الوطني الأميركي لمكافحة الإرهاب على خلفية حرب إيران اليوم الأربعاء 18 آذار/مارس 2026: "نحذّر من أن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط سيشعر بها الجميع على صعيد العالم".

أضاف عراقجي: "موجة التداعيات العالمية لم تبدأ بعد وستطال الجميع، بغض النظر عن الثروة أو الدين أو العرق". 

وتابع وزير الخارجية الإيراني منشوره قائلًا: "عدد متزايد من الأصوات، بينها أصوات مسؤولين أوروبيين وأميركيين، يردّدون أن الحرب على إيران ظالمة.. ينبغي على المزيد من أعضاء المجتمع الدولي أن يحذوا حذوهم".
 

الجمهورية الاسلامية في إيران عباس عراقجي العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
