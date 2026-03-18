حذّر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، من أن تداعيات العدوان الأميركي – الصهيوني المشترك على إيران سيشعر بها الجميع على صعيد العالم، داعيًا المزيد من المسؤولين الغربيين إلى معارضة هذه الحرب.

وقال عراقجي في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، أرفقه بنسخة من رسالة استقالة مدير المركز الوطني الأميركي لمكافحة الإرهاب على خلفية حرب إيران اليوم الأربعاء 18 آذار/مارس 2026: "نحذّر من أن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط سيشعر بها الجميع على صعيد العالم".

أضاف عراقجي: "موجة التداعيات العالمية لم تبدأ بعد وستطال الجميع، بغض النظر عن الثروة أو الدين أو العرق".

وتابع وزير الخارجية الإيراني منشوره قائلًا: "عدد متزايد من الأصوات، بينها أصوات مسؤولين أوروبيين وأميركيين، يردّدون أن الحرب على إيران ظالمة.. ينبغي على المزيد من أعضاء المجتمع الدولي أن يحذوا حذوهم".



