كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

لجان المقاومة في فلسطين تنعى الشهيد لاريجاني: المقاومة مستمرة وباقية في كل الجبهات  
لجان المقاومة في فلسطين تنعى الشهيد لاريجاني: المقاومة مستمرة وباقية في كل الجبهات  

2026-03-18 09:54
نعت لجان المقاومة في فلسطين وذراعها العسكري ألوية الناصر صلاح الدين، "بمزيد من الفخر والاعتزاز وبكل آيات الصبر والاحتساب وبمزيد من الإصرار على مواصلة طريق الجهاد والمقاومة والوفاء لدماء الشهداء الأطهار إلى جماهير شعبنا الفلسطيني والى أمتنا العربية والإسلامية والى أبناء محور المقاومة ولكل أحرار العالم القائد الإسلامي الجهادي الكبير الدكتور والمفكر علي لاريجاني الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني وكبير المفاوضين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأشارت اللجان في بيان اليوم الأربعاء 18 آذار/مارس 2026 إلى أن الدكتور الشهيد على لاريجاني "ارتقى شهيدًا على طريق القدس وفلسطين في جريمة اغتيال أميركية صهيونية جبانة غادرة بعد حياة جهادية عامرة وزاخرة بالتضحيات والثبات من أجل تحرير المقدسات الإسلامية من دنس الصهاينة المجرمين ودعم المقاومة الفلسطينية بكل مكوناتها".

وقالت: "إن الشهيد القائد الإسلامي الكبير علي لاريجاني كان يؤمن دائمًا أن تحرير القدس لا يمكن أن يتحقق بدون المقاومة وتوحّد وتضافر كل الجهود العربية والإسلامية في مواجهة التحديات التي تحيط بالأمة".

وأضافت: "رغم مرارة الفقد إلا أن التاريخ سيظل يسجل في صفحاته أن الشهيد علي لاريجاني رحل وهو ثابت في الصفوف الأولى لم يتخلَّ عن موقعه فظل مقاومًا حتى آخر لحظةٍ من حياته العامرة بالعطاء والتضحيات داعيًا إلى وحدة الأمة الإسلامية ومناديًا بأن الإسلام هو دين جهاد وفعل وليس دين خنوع وخضوع لأعداء الأمة".

وأكدت اللجان أن "الشهيد القائد الكبير سيظل نبراسًا لكل أحرار الأمة والمجاهدين الأبطال في الثورة الإيرانية ومحور المقاومة وستشكل دماؤه الطاهرة وقودًا جديدًا لنار المقاومة التي لن تخبو حتى زوال المجرمين الصهاينة وهزيمة رأس الشيطان الأميركي".

وعاهدت لجان المقاومة في فلسطين "الشهيد القائد الإسلامي الكبير وكل الشهداء الأطهار بأن تبقى المقاومة مستمرة ومتوحدة في كل الجبهات متسلحة بنهجه الجهادي المقاوم والوحدوي".

وختمت متقدمة "بأحر التعازي للشعب الإيراني الشقيق ولقيادته العظيمة ولكل الأحرار في العالم بأحر التعازي والمواساة والتبريكات باستشهاد القائد المفكر على لاريجاني ونسأل الله أن يسكنه الفردوس الأعلى من الجنة".

فلسطين المحتلة الجمهورية الاسلامية في إيران المقاومة علي لاريجاني
