كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

حركة الجهاد الإسلامي تنعى الشهيد لاريجاني: عرفناه داعمًا ومخلصًا لفلسطين وقضيتها
حركة الجهاد الإسلامي تنعى الشهيد لاريجاني: عرفناه داعمًا ومخلصًا لفلسطين وقضيتها

2026-03-18 10:08
نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الدكتور الشهيد علي لاريجاني، ورئيس منظمة قوات التعبئة (البسيج)، اللواء الشهيد غلام رضا سليماني، وإخوانهما الذين ارتقوا على إثر استهداف صهيوني حاقد وغادر للعاصمة الإيرانية طهران.

وتقدمت الحركة في بيان اليوم الأربعاء 18 آذار/مارس 2026 من "إخواننا في الجمهورية الإسلامية في إيران، قيادة وحكومة وشعباً، بأحر التعازي".

وقالت: "لقد عرفنا الشهيد لاريجاني وإخوانه من القادة الشهداء مدافعين مخلصين عن فلسطين وقضيتها، وداعمين راسخين عن شعبنا ومقاومته، في كل المحافل وبكل الوسائل والسبل".

وأكدت الحركة "إن العدوان الأميركي الصهيوني المجرم والحاقد على الجمهورية الإسلامية لن يزيد شعبها إلا تمسكًا بمواقفه البطولية في الدفاع عن وطنه وحريته واستقلاله في وجه مخططات النهب والهيمنة، وعن حقوق الأمة العربية والإسلامية، وفي مقدمتها قضية فلسطين".

وختمت بالقول: "إننا إذ ننعى إلى شعبنا الفلسطيني، وإلى شعوب أمتنا العربية والإسلامية، هذا الاستشهاد المبارك، فإننا نتوجه بأسمى آيات المباركة والعزاء إلى الشعب الإيراني وقيادته ومجاهديه، سائلين الله أن يجعله مدخلًا إلى النصر القريب".

فلسطين المحتلة الجمهورية الاسلامية في إيران حركة الجهاد الإسلامي علي لاريجاني العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
