أعلن الجيش الإيراني، أن سلاح البحرية التابع له نفّذ عملية صاروخية باستخدام صواريخ متطورة من نوع "ساحل بحر"، استهدفت حاملة الطائرات الأميركية "أبراهام لينكولن"، وأدت إلى إبعادها عن المنطقة.

وأوضح الجيش الإيراني في بيان عسكري حمل الرقم (32) اليوم الأربعاء 18 آذار/مارس 2026 أن "هذه العملية جاءت ردًا على "الاعتداءات الأميركية"، وتزامنت مع مراسم وداع 84 من الشهداء الذين ارتقوا جراء الاعتداء على المدمّرة "دنا"، إضافة إلى إحياء ذكرى 20 من المفقودين من طاقمها.

وأكد الجيش الإيراني في بيانه "أن هذه الخطوة تعكس جاهزية القوات المسلحة للرد على أي تهديد، ومواصلة الدفاع عن السيادة الوطنية".

