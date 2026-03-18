أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق - سرايا أولياء الدم، أن مجاهديها نفذوا 110 عمليات خلال الـ15 يومًا الماضية استهدفت قواعد ومصالح لجيش العدو الأميركي في العراق والسعودية وسورية والأردن والكويت.

وأوضحت السرايا، في أنفوجرافيك توضيحي نشرته عبر قناتها على منصة تلغرام، تفاصيل عملياتها، مشيرة إلى أنها نفذت 50 عملية استهدفت القواعد الأميركية في كردستان العراق، منها 48 بالطائرات المُسيّرة، وعمليتين بالصواريخ.

ونفذت سرايا أولياء الدم، 21 عملية استهدفت قاعدة فكتوريا الأميركية في العاصمة العراقية بغداد، منها 17 بالطائرات المُسيّرة و4 بالصواريخ، كما قصفت أهدافا أميركية في سورية بـ11 عملية توزعت بين 9 عمليات بالطائرات المُسيّرة وعمليتين بالصواريخ.

كذلك نفذت سرايا أولياء الدم 9 عمليات جميعها بالطائرات المُسيّرة ضد أهداف أميركية في السعودية، و13 عملية بالمُسيّرات ضد أهداف أميركية في الأردن، وكذلك 6 عمليات ضد أهداف أميركية في الكويت.

وتنفذ المقاومة الإسلامية في العراق ضربات يومية تستهدف القواعد والمصالح الأميركية والصهيونية في البلاد والمنطقة، ردًا على العدوان الصهيوني - الأميركي على إيران وانتقامًا لجريمة اغتيال آية الله العظمى الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي (رض).

