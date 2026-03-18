أدان وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين تعرض ثلاثة مستشفيات حكومية ومركز للدفاع المدني اللبناني في قضاءي النبطية وبنت جبيل لأضرار مادية كبيرة بسبب تصعيد الاعتداءات "الإسرائيلية" في الساعات الأخيرة، ما أدى إلى إصابة أحد عشر عاملًا صحيًا بجروح.

وقد أجرى الوزير ناصر الدين اتصالًا مساء أمس برئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أطلعه فيه على ما أصاب هذه المنشآت من إصابات بشرية وأضرار مادية كبيرة، نتيجة العدوان الذي لا يوفر منشآت مدنية تابعة للدولة اللبنانية.

وطلب الوزير ناصر الدين - بحسب بيان صادر عن مكتبه الاعلامي - مواصلة بذل المساعي لضمان تطبيق القانون الدولي الإنساني الذي ينص على حماية الوحدات والمنشآت الطبية والعاملين الصحيين الذين يقدمون التضحيات الجسام ويخاطرون بحياتهم كي يؤمنوا استمرارية عمل المؤسسات الطبية في المناطق المعرضة للعدوان "الإسرائيلي".

وكانت غارة "إسرائيلية" على مدينة النبطية على مقربة من مستشفى الرئيس نبيه بري الحكومي ومركز الدفاع المدني في المدينة، قد أدت إلى أضرار مادية جسيمة في المستشفى وجرح اثنين من العاملين، بالإضافة إلى إحراق مركز الدفاع المدني الذي تضرر بشكل شبه كامل وأصيب تسعة من العاملين الصحيين بجروح.

كذلك وقعت أضرار كبيرة في كل من مستشفيي تبنين وبنت جبيل الحكوميين بسبب الغارات "الإسرائيلية" التي وقعت على مقربة منهما.

إشارة إلى أن مستشفى بنت جبيل كان قد اضطر الى التوقف عن العمل بسبب التهديدات والاعتداءات "الإسرائيلية"، فيما يستمر مستشفيا الرئيس بري وتبنين، رغم المخاطر المحدقة بسبب العدوان، في إبقاء الأبواب مفتوحة وتأمين الخدمات الصحية والطبية.

الكلمات المفتاحية