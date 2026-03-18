واصل العدو الصهيوني اعتداءاته في جنوب لبنان حيث شن عدة غارات منذ ساعات الصباح الأولى طالت بلدات شقرا والجميجمة والعباسية وخربة سلم ومنطقة جل البحر في صور بالإضافة إلى استهدافه مجمعًا سكنيًا في بلدة قناريت ( قضاء صيدا ) ما أسفر عن استشهاد 3 مواطنين، ومبنىً يضم مستودعًا للأدوية في بلدة العاقبية (قضاء صيدا) ، وفي صيدا أُفيد عن استشهاد عنصر في الدفاع المدني اللبناني جراء غارة بالقرب من مركز عمله.

وقد أفاد الدفاع المدني اللبناني عن إصابة 11 من أفراده في العدوان "الإسرائيلي " على مدينة النبطية.

كما استهدف العدو بلدتي كفرا وكفرتبنيت ومنطقة بين شوكين وزبدين ونقطة إسعافية للدفاع المدني في بئر السلاسل.

وقد أُفيد عن ارتقاء شهيدين و7 جرحى بينهم طفلة في غارة " إسرائيلية " على مبنى سكني في دير الزهراني.

كذلك، استشهد عضو المجلس البلدي في ميفدون هزان محسن عياش في الغارة الجوية التي نفذتها الطائرات الحربية المعادية على مبنى بلدية ميفدون ودمرته، والشهيد عياش كان أيضًا مسعفًا في فريق الإسعاف في كشافة الرسالة الإسلامية. كما أصيب في الغارة 9 مواطنين بجروح بينهم حالة خطرة وعملت فرق الإسعاف من الصليب الأحمر والهيئة الصحية الإسلامية وكشافة الرسالة الإسلامية على نقلهم الى مستشفيات النبطية.

وتعرض مجرى نهر الليطاني ، ومنطقة الخردلي وأطراف القليعة صباح اليوم لقصف مدفعي متقطع.

وفي البقاع الغربي، شن العدو عدة غارات مستهدفًا بلدة سحمر ما أدى لارتقاء شهيدين وسقوط ستة جرحى.



وقد استهدف العدو مؤسسات محطات الأمانة المدنية في كلّ من :

* صريفا

* برج الشمالي

* بيت ياحون

* الحوش

* دير قانون النهر

العدو يستهدف قلب بيروت فجرًا ويُرهب المدنيين

وكان العدو الصهيوني قد شنّ عدة غارات على مدينة بيروت مُستهدفًا شققًا سكنية في زقاق البلاط والبسطة وقد أسفر ذلك عن ارتقاء 12 شهيدًا و41سقوط مُصابًا بحسب آخر تحديث لوزارة الصحة، وأيضًا، شن العدو فجر اليوم عدة غارات مستهدفًا الضاحية الجنوبية لبيروت.

