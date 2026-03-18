الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

السيد مجتبى الخامنئي
إيران

إيران

حرس الثورة الإيرانية يعلن نتائج الموجة 62 من عملية "الوعد الصادق 4"

2026-03-18 13:26
الموجة 62 من عملية "الوعد الصادق 4": استهداف شامل لكافة قواعد أميركا ونقاط تجمع القوات "الإسرائيلية"
62

أعلنت العلاقات العامة لحرس الثورة الإسلامية أن سلسلة العمليات العسكرية الأخيرة، ضمن الموجة 62 من عملية "الوعد الصادق 4" تحت شعار "يا علي بن موسى الرضا عليه السلام"، وبإهداء الشهداء الذين تُشيع جنازاتهم في إيران، استهدفت جميع قواعد الولايات المتحدة في المنطقة ونقاط تجمع القوات والمراكز اللوجستية "الإسرائيلية"، مستخدمة صواريخ قدر متعددة الرؤوس، وصواريخ خيبرشكن، وعماد، وحاج قاسم.

وأوضح البيان أنّ الموجة 62 دمرت أهدافًا في عكا، حيفا، "تل أبيب"، وبئر السبع، بعد انهيار أنظمة الدفاع الجوي المتطورة التابعة لـ"إسرائيل" والولايات المتحدة، دون إصدار أي صفارات إنذار.

وأضاف البيان أنّ كافة القواعد الأميركية في المنطقة، بما في ذلك علي السالم، فيكتوريا، الخرج، العدير، الظفرة، الأزرق، ناويا الخامس البحري، وعريفجان، تعرضت لضربات صاروخية دقيقة ومتعددة الرؤوس وطائرات مسيرة دقيقة.

وأشار البيان إلى أنّ حضور الشعب الإيراني بشكل مكثف في الفعاليات الاجتماعية والخاصة بليلة الأربعاء الأخير من العام، أثار غضب وإحباط العدو، مؤكدًا أن مزيج القوة الصاروخية والطائرات المسيرة والدعم الشعبي الدولي شكّل مثلث قوة لإيران.

وختم البيان بالتأكيد على أنّ عمليات الاغتيال المستهدفة لبعض عناصر "الباسيج" لن تؤثر على الحضور الشعبي الضخم، وأن الإرادة على مواصلة الحرب حتى تحقيق النصر وإجبار العدو على الاستسلام تتزايد.

الكلمات المفتاحية
العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران الوعد الصادق 4
إقرأ المزيد
المزيد
إيران منذ 11 دقيقة
إيران منذ 38 دقيقة
إيران منذ 3 ساعات
إيران منذ 5 ساعات
مقالات مرتبطة
إيران منذ 11 دقيقة
إيران منذ 38 دقيقة
مقالات مختارة منذ ساعة
إيران منذ 3 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة