فيما لا يزال العدو "الإسرائيلي" في حالة من الصدمة على إثر الاقتدار الذي أظهرته المقاومة الإسلامية، قالت إذاعة جيش العدو "الإسرائيلي" إنّ قوات الجيش "الإسرائيلي" المتمركزة في المنطقة الحدودية جنوبي لبنان تعرضت أمس الثلاثاء لوابل كثيف من الصواريخ.



وفي السياق نفسه، تحدثت "القناة 12" العبرية عن مصدر أمني "إسرائيلي" أن حزب الله أعاد نشر منصاته الصاروخية بشكل واسع وبطريقة يصعب استهدافها .

الجيش الإسرائيلي فقد ثقة الجمهور



وتحدثت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن أزمة الثقة مع الجيش "الإسرائيلي"، فأشارت إلى أنها ألحقت ضررًا كبيرًا بصمود سكان الجليل والشمال.

وحدد بحث "مؤشر صمود الجبهة الداخلية" للعميد احتياط إيتسيك رونين، الباحث في معهد دافيد لأبحاث السياسة والأمن، أن ليلة 11 آذار/مارس أدت إلى انخفاض بنسبة 15% في صمود سكان الجليل و"الكريوت".

ويشير الرقم إلى الليلة التي أطلق فيها حزب الله نحو 200 صاروخ من الأراضي اللبنانية، بينما أصر الجيش "الإسرائيلي" قبل ساعات قليلة على عدم وجود تغيير في التعليمات.



وقد أجري البحث بين أكثر من 1,355 إسرائيليًا، وخلص إلى أن الفجوة بين نفي الجيش والواقع المتمثل في وابل الصواريخ سحقت ثقة الجمهور.



وأكدت الصحيفة نفسها أنه في المستوطنات الحدودية مع لبنان، فإنّ الوضع أسوأ بكثير حيث هبط مؤشر الاستقرار الاجتماعي إلى 3.86، وهو أقل بكثير من عتبة 4.0 التي تعتبر الحد الأدنى للاستقرار المجتمعي.



