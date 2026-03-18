بيان صادر عن العلاقات الإعلامية في حزب الله إدانة لجريمة اغتيال الإعلامي الزميل الحاج محمد شري:

تدين العلاقات الإعلامية في حزب الله بشدة الجريمة الصهيونية الغادرة التي ارتكبها العدو الصهيوني باستهدافه الإعلامي المقاوم ومدير البرامج السياسية في قناة المنار الزميل الحاج محمد شري وزوجته، في الغارة الإرهابية التي استهدفت منزلهم وطالت المدنيين الآمنين في منطقة زقاق البلاط في بيروت، في اعتداء موصوف يكشف مجدداً الوجه الإجرامي لهذا العدو المتفلّت من كل القوانين والأعراف والمواثيق، ويؤكد أن هذا العدو ماضٍ في حربه المفتوحة على الإنسان، والإعلام الحر، وعلى الكلمة المقاومة، وعلى الحقيقة، وعلى كل من ينبض عزًا وكرامة ورفضًا للهيمنة والاحتلال، مهما كان موقعه ودوره ومسؤوليته.

لقد عمد العدو الصهيوني ومنذ بداية عدوانه على لبنان إلى استهداف الإعلام المقاوم والحر، عبر استهدافه لقناة المنار وإذاعة النور، بهدف إسكات الصوت الإعلامي الحر. واليوم، بعد أن رأى هذا الصوت صادحًا، والحقيقة منارة ساطعة، وبعد فشله في ميدان المواجهة أمام المجاهدين المقاومين الأبطال، وما يتكبده من خسائر في ظل ضربات المقاومة والجمهورية الإسلامية في إيران، لجأ إلى تصعيد عدوانه ليطال الإعلاميين المقاومين المدافعين عن الحق، ظنًا منه أنه عبر القتل والاغتيال والترويع سيتمكن من إسكات تلك الكلمة الصادقة والمقاومة، وإطفاء تلك الشعلة البراقة، وكسر إرادة الصامدين والثابتين في ميدان الشرف والتضحية.

وإذ تنعى العلاقات الإعلامية في حزب الله الشهيد الإعلامي الحاج محمد شري وزوجته، فإنها تتقدم بأحر التعازي والتبريكات إلى إدارة قناة المنار والعاملين فيها، وإلى الجسم الإعلامي اللبناني المقاوم، وتدعو المنظمات الدولية المعنية بحرية الإعلام وحقوق الإنسان إلى تحمل مسؤولياتها والتحرك العاجل لفضح هذه الجريمة، ورفع الصوت عالياً في مواجهة هذا التوحش الصهيوني المتمادي.

العلاقات الإعلامية في حزب الله

الأربعاء 18-03-2026

28 رمضان 1447 هـ

