كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

موقع العهد ينعى الشهيد شري: بقي حتى الرمق الأخير صوتًا للمقاومة وكلمتها

2026-03-18 15:51
تعليقًا على الجريمة "الإسرائيلية" الغادرة التي أدّت الى استشهاد الزميل الإعلامي الشهيد محمد شري وزوجته، أصدر موقع العهد الإخباري البيان الآتي:

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
"وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتاً بَلْ أَحْياءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ * فَرِحِينَ بِما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلاَّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُون"َ
صدق الله العلي العظيم

ببالغ الحزن والأسى، الممزوجَين بمشاعر الفخر والاعتزاز بنيل وسام الشهادة الأسمى، ينعى موقع العهد الإخباري ابن انطلاقته الأولى، ورفيق الحبر والدرب الزميل الشهيد الحاج محمد شري (مدير البرامج السياسية في قناة المنار) الذي ارتقى شهيدًا مع زوجته على إثر غارة "إسرائيلية" غادرة استهدفت العاصمة بيروت.

وإذ نستذكر في موقع "العهد" بدايات الزميل الشهيد بيننا، ندرك حجم الإضافة النوعية التي قدّمها للإعلام المقاوم؛ فقد كان الشهيد شري من الرعيل الأول الذين وضعوا لبنات العمل الإعلامي المقاوم، ومثالًا للإعلامي الرسالي الذي لم يساوم يومًا على موقف، ولم يكلّ من حمل أمانة الكلمة.

لقد حمل الشهيد المقاومة ونهجها في فكره ووجدانه، وكان متفانيًا مثابرًا لا تأخذه في نصرة الحق لومة لائم، وبقي حتى الرمق الأخير صوتًا للمقاومة وكلمتها، مقدمًا الكثير في ميدان "جهاد التبيين".

عرفناه بأخلاقه الرفيعة، وهدوئه الرصين، وحرصه الدائم على إعلاء صوت المظلومين في وجه آلة القتل "الإسرائيلية".

إننا في موقع "العهد" إذ نستنكر وندين الهمجية الصهيونية  في استهداف المدنيين الآمنين، ومنهم الإعلاميون، بعيدًا عن أي وازع أخلاقي وقانوني، ندعو وزارة الإعلام التي استنكرت هذا الاعتداء باعتباره انتهاكًا للقانون الدولي، أن تقوم عبر الحكومة اللبنانية بمتابعة هذه الجريمة ورفع دعاوى لدى الهيئات الدولية تحمّل العدو مسؤولية ارتكابه جرائم حرب ضد المدنيين والإعلاميين.

عهدنا للزميل الشهيد أن تبقى وسائل إعلام المقاومة صوته ومداد حبره، وصورة الحقيقة التي لن تحجبها غارات الإجرام "الإسرائيلية".
 
                                                                                                                                                                                                                                                      موقع العهد الإخباري

