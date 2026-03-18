قال المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي الإيراني، إن العدو المجرم اعتدى على جزء من البنية التحتية للوقود والطاقة في جنوب إيران، مضيفًا: "كما حذرنا سابقا، إذا تعرضت البنية التحتية للوقود والطاقة والغاز والاقتصاد في بلادنا لهجوم من قبل الصهاينة الأميركيين، فسوف نرد بقوة على مصدر العدوان".

وأكد أن استهداف البنية التحتية للوقود والطاقة والغاز في بلد مصدر العدوان حق مشروع لنا، وسنرد بقوة في أول فرصة سانحة.

وتابع: "على الأعداء أن ينتظروا ردًا حاسمًا من القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية".

