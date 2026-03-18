كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

السيد مجتبى الخامنئي

عين على العدو

عنف داخلي في لواء
عنف داخلي في لواء "غولاني": إقصاء وسجن جنود قبيل دخول القوة إلى لبنان

2026-03-18 18:09
38

قال موقع "القناة 12"، إنه تم إقصاء ستة مقاتلين من لواء غولاني من القتال، وإرسال اثنين منهم إلى السجن، وذلك على خلفية حادث عنف داخلي في سرية تابعة للكتيبة 12، على خلفية التوتر بين الجنود الجدد والقدامى. 

وأوضح أنه "خلال الحادث، اعتدى جنود قدامى على جنود أصغر سنًا داخل السرية، وذلك قبل ساعات من دخول القوة إلى القتال في لبنان".

في اللواء، اعتُبر الحادث مساسًا خطيرًا بالانضباط، وتم اتخاذ إجراءات صارمة بحق المتورطين، بحسب الموقع، حيث أُرسل اثنان من المقاتلين إلى السجن، بينما تم إقصاء الآخرين من النشاط العملياتي قبيل الدخول إلى القتال.

وجاء في رد الجيش "الإسرائيلي": "ينظر الجيش "الإسرائيلي" بخطورة إلى أي مظهر من مظاهر العنف، ولا يتسامح مع هذا النوع من السلوك، خاصة في أثناء القتال. ويتم فحص ومعالجة الأحداث الاستثنائية وفقًا للأوامر وقيم الجيش. وقد تم اتخاذ قرار الإقصاء من القتال بناءً على اعتبارات مهنية، ووفقًا للإجراءات المتبعة وتحت إشراف قيادي".

