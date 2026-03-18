قال موقع "القناة 12"، إنه تم إقصاء ستة مقاتلين من لواء غولاني من القتال، وإرسال اثنين منهم إلى السجن، وذلك على خلفية حادث عنف داخلي في سرية تابعة للكتيبة 12، على خلفية التوتر بين الجنود الجدد والقدامى.

وأوضح أنه "خلال الحادث، اعتدى جنود قدامى على جنود أصغر سنًا داخل السرية، وذلك قبل ساعات من دخول القوة إلى القتال في لبنان".

في اللواء، اعتُبر الحادث مساسًا خطيرًا بالانضباط، وتم اتخاذ إجراءات صارمة بحق المتورطين، بحسب الموقع، حيث أُرسل اثنان من المقاتلين إلى السجن، بينما تم إقصاء الآخرين من النشاط العملياتي قبيل الدخول إلى القتال.

وجاء في رد الجيش "الإسرائيلي": "ينظر الجيش "الإسرائيلي" بخطورة إلى أي مظهر من مظاهر العنف، ولا يتسامح مع هذا النوع من السلوك، خاصة في أثناء القتال. ويتم فحص ومعالجة الأحداث الاستثنائية وفقًا للأوامر وقيم الجيش. وقد تم اتخاذ قرار الإقصاء من القتال بناءً على اعتبارات مهنية، ووفقًا للإجراءات المتبعة وتحت إشراف قيادي".

الكلمات المفتاحية