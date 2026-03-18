الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

السيد مجتبى الخامنئي
لبنان

هيئة الإعلام في حزب الله تنعى شهيد
لبنان

هيئة الإعلام في حزب الله تنعى شهيد "الإعلام المقاوم" الحاج محمد شري

2026-03-18 21:10
34

قالت هيئة الإعلام في حزب الله: "ببالغ مشاعر الأسى والاستنكار تدين هيئة الإعلام في حزب الله الجريمة الوحشية التي طالت منازل المدنيين في العاصمة بيروت، والتي أدت في زقاق البلاط إلى استشهاد الإعلامي، مدير البرامج السياسية في قناة المنار، الشهيد الحاج محمد شري مع زوجته المؤمنة الصائمة المجاهدة، وإصابة عدد من أفراد أسرته وعدد من المدنيين".

ورأت في بيان أن الاعتداءات اللئيمة التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق البيئة الآمنة ليست غريبة عن طبيعة هذا العدو الجبان، الذي لا يتورع عن ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحق الأطفال والعائلات وأطقم الإسعاف، كل ذلك من أجل رسم معادلات يظنها ترد عنه بأس رجال الله في الميدان، وتنقل أزمته من جبهته الداخلية إلى الداخل اللبناني ونسيجه الاجتماعي.

وتابعت: "لقد كان الشهيد الحاج محمد شري عنوانًا للصحافة الرصينة والإعلام الملتزم، صاحب رسالة نبيلة وقلب معطاء وعقل منفتح، ويشهد له الجميع بطيب النفس ورقي الخلق وصدق التواضع".

وأردفت: "كان على الشاشة إعلاميًا مهنيًا يحاور ويناقش، ويرسم إطار المقاومة الإعلامية تحت سقف الموضوعية والأخلاقية والبحث عن المشتركات مع الآخرين".

وقالت: "ستفتقدك المؤتمرات واللقاءات يا حاج محمد، كما سيفتقدك زملاؤك في المنار وضيوفك على طاولة حوار البرامج السياسية، وجمهورك الذي أبيتَ إلا أن تشاركهم تضحياتهم ومظلوميتهم". 

كما أكدت أن "الحاج محمد قضى كما العديد من الإعلاميين والمدنيين ضحية الاستهداف الصهيوني العشوائي للمدنيين وهو ما يجب أن يكون موضع إدانة دولية وملاحقة قانونية من المؤسسات الدولية المعنية". 

وختمت: "إن هيئة الإعلام في حزب الله، إذ تتقدم من أسرة المنار العزيزة والمقاومة بأسمى آيات التبريك والعزاء، ولعائلة الشهيد شري بالتهنئة على هذا الوسام الأسمى متمنية لجرحاهم الشفاء العاجل، تدعو الهيئات الصحفية والمنظمات الدولية إلى إدانة الاحتلال "الإسرائيلي" على جرائمه الوحشية بحق الإعلاميين والمدنيين إلى أي مؤسسة إعلامية انتموا، كما تدعو الحكومة اللبنانية إلى بذل ما يمكن من جهد لحماية المدنيين الآمنين بمختلف الوسائل".
 

الكلمات المفتاحية
حزب الله قناة المنار هيئة الإعلام في حزب الله
إقرأ المزيد
المزيد
التقرير اليومي الصادر عن وحدة إدارة مخاطر الكوارث في السراي الكبير بتاريخ 18 آذار 202
التقرير اليومي الصادر عن وحدة إدارة مخاطر الكوارث في السراي الكبير بتاريخ 18 آذار 202
لبنان منذ 21 دقيقة
أهالي الشمال للنازحين سنبقى إلى جانبكم حتى النصر والتحرير
أهالي الشمال للنازحين سنبقى إلى جانبكم حتى النصر والتحرير
لبنان منذ 25 دقيقة
هيئة الإعلام في حزب الله تنعى شهيد
هيئة الإعلام في حزب الله تنعى شهيد "الإعلام المقاوم" الحاج محمد شري
لبنان منذ 37 دقيقة
لبنان منذ 46 دقيقة
مقالات مرتبطة
هيئة الإعلام في حزب الله تنعى شهيد
هيئة الإعلام في حزب الله تنعى شهيد "الإعلام المقاوم" الحاج محمد شري
لبنان منذ 37 دقيقة
لبنان منذ ساعتين
لبنان منذ 9 ساعات
لبنان منذ يوم
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة