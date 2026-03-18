لبنان
التقرير اليومي للوضع الراهن، والصادر عن "وحدة إدارة مخاطر الكوارث" في السراي الكبير، بتاريخ: 18 آذار 2026.
مراكز الإيواء التي تمّ فتحها: 633
العدد الإجمالي للنازحين في مراكز الإيواء: 133,492
العدد الإجمالي للعائلات النازحة في مراكز الإيواء: 33,977
الأعمال العدائيّة: 2,627
الخسائر البشريّة / الإصابات (التعداد اليومي):
الشهداء: 56
الجرحى: 211
الخسائر البشريّة / الإصابات (التعداد التراكمي):
الشهداء: 968
الجرحى: