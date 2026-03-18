التقرير اليومي للوضع الراهن، والصادر عن "وحدة إدارة مخاطر الكوارث" في السراي الكبير، بتاريخ: 18 آذار 2026.

مراكز الإيواء التي تمّ فتحها: 633

العدد الإجمالي للنازحين في مراكز الإيواء: 133,492

العدد الإجمالي للعائلات النازحة في مراكز الإيواء: 33,977

الأعمال العدائيّة: 2,627

الخسائر البشريّة / الإصابات (التعداد اليومي):

الشهداء: 56

الجرحى: 211

الخسائر البشريّة / الإصابات (التعداد التراكمي):

الشهداء: 968

الجرحى:

