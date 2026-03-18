كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

السيد مجتبى الخامنئي ينعى الشهيدين لاريجاني ورضا سليماني: لكل دم ديّة
2026-03-18 21:41
نعى قائد الثورة الإسلامية السيد مجتبى الخامنئي  أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الشهيد الدكتور علي لاريجاني ونجله وبعض زملائه، واصفًا الشهيد بأنه "شخص عالِم بعيد النظر، ذكي، متعهّد، وصاحب تجارب متنوعة في مختلف المجالات".

وأكد السيد الخامنئي، أن اغتيال شخصية مثل لاريجاني، "يشير إلى مدى أهميته وحقد أعداء الإسلام تجاهه"، مضيفًا: "ليعلم أعداء الإسلام أن سفك هذه الدماء تحت شجرة النظام الإسلامي الراسخة لا يزيدها إلا قوة".

كما شدد على أن "لكل دم دية"، مؤكدًا: "لكل دم ثمن يجب على القتلة المجرمين لهؤلاء الشهداء دفعه قريبًا".

في السياق نفسه، نعى السيد مجتبى الخامنئي قائد منظمة التعبئة الشعبية (البسيج) الشهيد اللواء الشهيد غلام رضا سليماني، موضحًا أن الشهيد "كان ناشطًا منذ أمد بعيد في ميادين الجهاد في سبيل الله واكتسب تجارب عديدة في هذا المسار".

وقال السيد خامنئي إن اغتيال هذا القائد المجاهد "تذكير بالأهمية البالغة لقوات التعبئة والخوف الشديد الذي يشعر به العدو من مواجهتها".

علي لاريجاني العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران السيد مجتبى الخامنئي
إقرأ المزيد
المزيد
إيران منذ 7 دقائق
مقر خاتم الأنبياء: سنرد بقوة على استهداف منشآت الطاقة
مقر خاتم الأنبياء: سنرد بقوة على استهداف منشآت الطاقة
إيران منذ 4 ساعات
بالصور| إيران تشيّع الشهيدين القائدين لاريجاني وسليماني وشهداء السفينة
بالصور| إيران تشيّع الشهيدين القائدين لاريجاني وسليماني وشهداء السفينة "دنا"
إيران منذ 7 ساعات
حرس الثورة الإيرانية يعلن نتائج الموجة 62 من عملية
حرس الثورة الإيرانية يعلن نتائج الموجة 62 من عملية "الوعد الصادق 4"
إيران منذ 8 ساعات
مقالات مرتبطة
إيران منذ 7 دقائق
حزب الله معزيًا باستشهاد لاريجاني: اغتيال القادة لن يكسر من إرادة الجمهورية الإسلامية
حزب الله معزيًا باستشهاد لاريجاني: اغتيال القادة لن يكسر من إرادة الجمهورية الإسلامية
لبنان منذ ساعتين
مقر خاتم الأنبياء: سنرد بقوة على استهداف منشآت الطاقة
مقر خاتم الأنبياء: سنرد بقوة على استهداف منشآت الطاقة
إيران منذ 4 ساعات
نتنياهو.. الأول في التقاط الإشارات!
نتنياهو.. الأول في التقاط الإشارات!
عين على العدو منذ 5 ساعات
