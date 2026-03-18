نعى قائد الثورة الإسلامية السيد مجتبى الخامنئي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الشهيد الدكتور علي لاريجاني ونجله وبعض زملائه، واصفًا الشهيد بأنه "شخص عالِم بعيد النظر، ذكي، متعهّد، وصاحب تجارب متنوعة في مختلف المجالات".

وأكد السيد الخامنئي، أن اغتيال شخصية مثل لاريجاني، "يشير إلى مدى أهميته وحقد أعداء الإسلام تجاهه"، مضيفًا: "ليعلم أعداء الإسلام أن سفك هذه الدماء تحت شجرة النظام الإسلامي الراسخة لا يزيدها إلا قوة".

كما شدد على أن "لكل دم دية"، مؤكدًا: "لكل دم ثمن يجب على القتلة المجرمين لهؤلاء الشهداء دفعه قريبًا".

في السياق نفسه، نعى السيد مجتبى الخامنئي قائد منظمة التعبئة الشعبية (البسيج) الشهيد اللواء الشهيد غلام رضا سليماني، موضحًا أن الشهيد "كان ناشطًا منذ أمد بعيد في ميادين الجهاد في سبيل الله واكتسب تجارب عديدة في هذا المسار".

وقال السيد خامنئي إن اغتيال هذا القائد المجاهد "تذكير بالأهمية البالغة لقوات التعبئة والخوف الشديد الذي يشعر به العدو من مواجهتها".

الكلمات المفتاحية