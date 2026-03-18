علم موقع العهد الإخباري أن إقدام العدو "الإسرائيلي" أو الأميركي على توسيع الحرب، سوف يقابَل بتوسيع الجبهات، عبر دخول جبهات جديدة ضد العدو الصهيوني، والجهات الأخرى المشاركة في الحرب.

وعلم الموقع من مصادر سياسية واسعة الاطلاع في محور المقاومة أن طرفًا إقليميًا مؤثرًا اتخذ القرار بالمشاركة في الحرب الدفاعية التي تخوضها المنطقة دفاعًا عن شعوبها وسيادتها، وأن هذا الطرف الذي يملك خبرة عسكرية في مجال المسيّرات والصواريخ قد أصبح جاهزًا لفتح جبهات من شأنها إرباك العدو الصهيوني وإيلام حليفه الأميركي الغاشم.



