الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

السيد مجتبى الخامنئي
المقال التالي العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة

إيران

الموجة 63: حرس الثورة يحرق منشآت نفطية أميركية ردًا على استهداف بنى الطاقة
إيران

2026-03-18 23:39
63

 

أعلنت العلاقات العامة في حرس الثورة الإسلامية في إيران عن تنفيذ الموجة الثالثة والستين من عملية «الوعد الصادق 4» بقوة واقتدار، مستهدفةً منشآت نفطية مرتبطة بالولايات المتحدة في المنطقة. 

وجاءت العملية بالرمز المقدس «يا صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف»، إهداءً إلى روح وزير الاستخبارات وسائر شهداء المجتمع الاستخباراتي، وذلك في رد هجومي فوري أعقب اعتداء العدو ظهر يوم الأربعاء 18 آذار 2026 على بعض منشآت الطاقة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية بهدف التضييق على الشعب والانتقام منه.

وأوضح البيان أن "إيران لم تكن تنوي توسيع نطاق الحرب ليشمل المنشآت النفطية أو الإضرار باقتصاد الدول الصديقة، إلا أن استهداف العدو المخادع للبنى التحتية للطاقة فرض الدخول في "مرحلة جديدة من الحرب"، ما استدعى الرد باستهداف منشآت طاقة مرتبطة بالولايات المتحدة ومساهميها لمعادلة حجم الأضرار". 

وأكدت القوات المسلحة الإيرانية أنها باشرت الهجوم فور وقوع الاعتداء، مما أدى إلى إحراق عدد من المنشآت النفطية التي تُعد من المصالح الأميركية في المنطقة، مع توجيه تحذير شديد للمعتدين الأميركيين والصهاينة من أن الرد مستمر، وأن أي تكرار لاستهداف البنى التحتية سيُقابل بتصعيد أكبر وهجمات أشد تصل إلى حد التدمير الكامل.

الكلمات المفتاحية
حرس الثورة الاسلامية الرد الإيراني على العدوان الصهيوني العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران الوعد الصادق 4
إقرأ المزيد
المزيد
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة