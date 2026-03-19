كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة

2026-03-19 00:08
47
00:51 |
"يديعوت أحرونوت": تضرر مبنى من 8 طوابق في "تل أبيب" إثر سقوط رأس متفجر إيراني
00:41 |
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أدان بشدة المواقف المؤسفة للسويد في الدفاع عن جاسوس يعمل لصالح "الموساد" "الإسرائيلي": لن نتساهل إطلاقًا في ما يتعلق بأمن شعبنا وسلامته
00:40 |
تعليق عمليات منشأة حبشان للغاز في الإمارات
00:39 |
انفجارات قرب قاعدة الدعم اللوجستي للسفارة الأميركية في بغداد
00:38 |
إيران| وزير الخارجية عباس عراقجي يبحث في اتصال هاتفي مع نظيرته السويدية تطورات المنطقة والعلاقات الثنائية
00:36 |
حرس الثورة الإسلامية في إيران: استهدفنا مواقع تجمع قتلة الأطفال في الجيش الصهيوني جنوب الأراضي المحتلة بصاروخ متعدد الرؤوس ما أسفر عن عملية مؤثرة وتدمير فعّال
00:36 |
القناة 14 العبرية: عالقون في مبنى تعرض للدمار في منطقة "تل أبيب" إثر هجوم صاروخي إيراني
00:28 |
وزارة الصحّة في كيان الاحتلال تقرّ بـ 4072 إصابة منذ بدء الحرب
00:27 |
الجزيرة نقلًا عن مصدر أمني عراقي: تضرر محطة للمياه الثقيلة ضمن قاعدة أم قصر البحرية بفعل طائرة مسيرة
00:25 |
حرس الثورة الإسلامية في إيران: استهداف المبنى الذي يضم القيادات وخزانات الوقود ومستودعات المعدات في قاعدة "مناهَد" بدقة عالية
00:25 |
حرس الثورة الإسلامية في إيران: أصابت الصواريخ الباليستية رادارات الإنذار المبكر والمنصة الرئيسية في قاعدة "العديري"
00:25 |
حرس الثورة الإسلامية في إيران: تعرضت خزانات الوقود ورادارات الإنذار المبكر في قاعدة "الظفره" ومقر الأسطول الخامس "مينا سلمان" لضربات قوية من الطائرات المسيّرة وصواريخ كروز وباليستية
00:24 |
حرس الثورة الإسلامية في إيران: في إطار "الموجة الثالثة والستين" دمرنا أهدافًا رئيسية في قواعد "مناهَد" و"الظفره" وقاعدة المروحيات "العديري" وقاعدة "مينا سلمان" مقر الأسطول الخامس
00:12 |
منصّة إعلاميّة "إسرائيليّة": مقتل شخص نتيجة إصابة صاروخية في "موشاف عدانيم"
00:12 |
إذاعة "الجيش الإسرائيلي": إصابة 5 أشخاص إثر سقوط رؤوس متفجرة في مستوطنة "جلجولية" وسط "إسرائيل"
00:12 |
الإمارات| مكتب أبو ظبي الإعلامي: تم تعليق العمليات في منشآت للغاز
