العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
00:41 |وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أدان بشدة المواقف المؤسفة للسويد في الدفاع عن جاسوس يعمل لصالح "الموساد" "الإسرائيلي": لن نتساهل إطلاقًا في ما يتعلق بأمن شعبنا وسلامته
00:38 |إيران| وزير الخارجية عباس عراقجي يبحث في اتصال هاتفي مع نظيرته السويدية تطورات المنطقة والعلاقات الثنائية
00:36 |حرس الثورة الإسلامية في إيران: استهدفنا مواقع تجمع قتلة الأطفال في الجيش الصهيوني جنوب الأراضي المحتلة بصاروخ متعدد الرؤوس ما أسفر عن عملية مؤثرة وتدمير فعّال
00:27 |الجزيرة نقلًا عن مصدر أمني عراقي: تضرر محطة للمياه الثقيلة ضمن قاعدة أم قصر البحرية بفعل طائرة مسيرة
00:25 |حرس الثورة الإسلامية في إيران: استهداف المبنى الذي يضم القيادات وخزانات الوقود ومستودعات المعدات في قاعدة "مناهَد" بدقة عالية
00:25 |حرس الثورة الإسلامية في إيران: أصابت الصواريخ الباليستية رادارات الإنذار المبكر والمنصة الرئيسية في قاعدة "العديري"
00:25 |حرس الثورة الإسلامية في إيران: تعرضت خزانات الوقود ورادارات الإنذار المبكر في قاعدة "الظفره" ومقر الأسطول الخامس "مينا سلمان" لضربات قوية من الطائرات المسيّرة وصواريخ كروز وباليستية
00:24 |حرس الثورة الإسلامية في إيران: في إطار "الموجة الثالثة والستين" دمرنا أهدافًا رئيسية في قواعد "مناهَد" و"الظفره" وقاعدة المروحيات "العديري" وقاعدة "مينا سلمان" مقر الأسطول الخامس
00:12 |إذاعة "الجيش الإسرائيلي": إصابة 5 أشخاص إثر سقوط رؤوس متفجرة في مستوطنة "جلجولية" وسط "إسرائيل"