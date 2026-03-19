السيد مجتبى الخامنئي
المقال التالي الحصاد اليومي لعمليات المقاومة الإسلامية بتاريخ 18-03-2026

حرس الثورة الإيراني: ناقلة "علم بربادوس" تذعن للقوة الإيرانية وتنسحب من مضيق هرمز

2026-03-19 01:21
45

أصدرت العلاقات العامة في حرس الثورة الإسلامية في إيران البيان رقم 44 ضمن عمليات «الوعد الصادق 4»، موثقةً لحظة أمنية بالغة الحساسية تحول فيها مضيق هرمز إلى مسرح لإظهار القوة الميدانية الإيرانية. 

وأوضح البيان أن ناقلة نفط عملاقة ترفع علم "باربادوس" وتبلغ طاقتها 160 ألف طن، حاولت تحدي القيود المعلنة وإرادة إيران عبر استعراض قوة بحرية وجرأة في الحركة، إلا أنها سرعان ما تراجعت أمام واقع القوة الإيرانية في انسحاب سريع ومؤثر، حيث أظهرت الخرائط البحرية تغيير السفينة لمسارها فجأة ومغادرتها المنطقة فور دخول الوحدات الإيرانية حالة التأهب.

وأكدت العلاقات العامة أن هذا الحدث يمثل "كسرًا لتصور خاطئ" كان يصور المضيق كمسار مفتوح بلا قيود، مشددة على أن الواقع الميداني اليوم يثبت أن مضيق هرمز هو ساحة لممارسة السيادة الإيرانية، وأن أي عبور يتم فقط ضمن القواعد التي تحددها طهران. 

وأشار البيان إلى أن انسحاب الناقلة العملاقة، بعد إدراك التكلفة الثقيلة للتحدي، بات رمزًا للردع الفعال، ورسالة واضحة لجميع اللاعبين الدوليين بأن زمن الاختبارات مع إيران قد انتهى، وأن المبادرة باتت بيد طهران التي أعادت كتابة المعادلات في أهم شرايين الطاقة العالمية، فارضةً على الطرف المقابل الانسحاب "حتى قبل أي إطلاق نار" بمجرد مواجهة التفوق الميداني الإيراني.

