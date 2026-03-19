دفاعًا عن لبنان وشعبه، أصدرت المقاومة الإسلامية بتاريخ الأربعاء 18/03/2026، 33 بيانًا عسكريًا حول عمليات التصدي لتحركات العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، وكذلك عمليات استهداف مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي ومستوطناته في شمال فلسطين المحتلة، وفقًا للآتي:

1- الساعة 00:10 استهداف تجمع لجنود العدو في منطقة الخانوق في بلدة عيترون بصليةٍ صاروخيّة.

2- الساعة 00:30 استهداف تجمع لجنود العدو في منطقة النبعة القديمة في بلدة العديسة بصليةٍ صاروخيّة.

3- الساعة 02:00 استهداف تجمع لجنود العدو في تلة الخزان في بلدة العديسة بصلية صاروخية.

4- الساعة 06:00 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في موقع المرج مقابل بلدة مركبا الحدوديّة بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة.

5- الساعة 10:00 استهداف تجمع لجنود العدو في مستوطنة شوميرا بصليةٍ صاروخيّة.

6- الساعة 10:30 استهداف تجمع لجنود العدو في مشروع الطيبة بصلية صاروخية.

7- الساعة 12:30 استهداف تجمع لجنود العدو في تلة العويضة في بلدة العديسة بصليةٍ صاروخيّة.

8- الساعة 14:00 صد محاولة تقدم لجنود العدو في محيط معتقل الخيام والاشتباك بالأسلحة المناسبة.

9- الساعة 14:00 اسقاط محلّقة معادية في بلدة المروانية جنوب لبنان بالأسلحة المناسبة.

10- ‏الساعة 14:00 استهداف موقع المرج مقابل بلدة مركبا بصلية صاروخيّة.

11- ‏الساعة 15:00 استهداف موقع مسكاف عام بصلية صاروخيّة.

12- الساعة 15:00 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في تلّة العويضة في بلدة العديسة الحدوديّة بقذائف المدفعيّة.

13- الساعة 16:15 استهداف تجمع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في مستعمرة كريات شمونة بسرب من المسيّرات انقضاضية.

14- الساعة 16:30 استهداف قاعدة عين زيتيم شمال مدينة صفد المحتلة بسرب من المسيّرات الانقضاضية.

15- الساعة 17:30 استهداف تجمع لجنود العدو في تلة العويضة في بلدة العديسة بصلية صاروخية

16- الساعة 17:30 تصدي لقوة من جنود العدو حاولت التقدم باتجاه بلدة الطيبة بصلية صاروخية.

17- الساعة 16:30 استهداف تجمع لجنود العدو في كريات شمونة بسرب من المسيّرات الانقضاضية.

18- ‏الساعة 16:30 استهداف ثكنة يوآف في الجولان السوري المحتلّ بسرب من المسيّرات الانقضاضية.

19- الساعة 17:15 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في موقع المرج مقابل بلدة مركبا الحدوديّة للمرّة الثانيّة بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة.

20- ‏الساعة 17:40 استهداف موقع الراهب مقابل بلدة عيتا الشعب بسرب من المسيّرات الانقضاضية.

21- ‏الساعة 20:30 استهداف تجمع لآليات العدو في مشروع الطيبة بصلية صاروخيّة.

22- ‏الساعة 20:30 في إطار ‏التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة لمستوطنة نهاريا شمال فلسطين المحتلّة، استهداف مستوطنة نهاريا شمال فلسطين المحتلّة بصلية صاروخية.

23- الساعة 20:30 استهداف شركة يوديفات للصناعات العسكرية شرق مدينة حيفا بصلية صاروخية.

24- الساعة 21:00 استهداف تجمع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في مستوطنة كريات شمونة بصليةٍ صاروخيّة.

25- الساعة 21:10 استهداف تجمع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في مستوطنة كريات شمونة للمرّة الثانية بصليةٍ صاروخيّة.

26- الساعة 21:10 استهداف تجمع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في مشروع الطيبة للمرّة الثانية بصليةٍ صاروخيّة.

27- الساعة 21:30 استهداف تجمع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في مشروع الطيبة للمرّة الثالثة بصليةٍ صاروخيّة.

28- الساعة 22:00 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في مستوطنة كفر جلعادي بصليةٍ صاروخيّة.

29- الساعة 22:00 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في حي الزقاق في بلدة عيترون الحدوديّة بقذائف المدفعيّة.

30- الساعة 22:00 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ شمال مشروع الطيبة للمرّة الرابعة بصليةٍ صاروخيّة.

31- الساعة 22:00 استهداف مربض مدفعيّة في مستوطنة المنارة بصلية صاروخيّة.

32- الساعة 23:00 في إطار ‏التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة لعددٍ من مستوطنات شمال فلسطين المحتلّة، استهداف مستوطنة ديشون بصلية صاروخيّة.

33- الساعة 23:15 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ شرق بلدة رب ثلاثين الحدوديّة بصليةٍ صاروخيّة.



إنّ المقاومة الاسلاميّة معنية بالدفاع عن أرضها وشعبها خصوصا مع تجاوز العدو الإسرائيلي الحدود بإجرامه، وقد جاء ردّها على مواقعَ عسكرية لا كما يفعل العدو باستهدافه المدنيين، وهذا أقل الواجب للجمه ومنعه من التمادي في أهدافه الخطيرة على لبنان دولةً وشعباً ومقاومة.

