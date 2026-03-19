أعلنت العلاقات العامة في حرس الثورة الإسلامية، عبر البيان رقم 43 ضمن عملية "الوعد الصادق 4" الشاملة، عن تنفيذ سلسلة ضربات استراتيجية مدمرة استهدفت الوجود العسكري الأميركي في المنطقة وعمق الكيان الصهيوني.

وأكد البيان أن القوات البحرية للحرس الثوري، وفي إطار "الموجة الثالثة والستين"، نفذت عملية مشتركة بالصواريخ والطائرات المسيرة طالت أهدافًا حيوية في قواعد "مناهَد" و"الظفرة"، وقاعدة المروحيات "العديري" التابعة للإرهابيين الأميركيين، وصولًا إلى قاعدة "مينا سلمان" التي تضم مقر الأسطول الخامس للولايات المتحدة.

وأوضح أن الضربات حققت إصابات دقيقة ومباشرة؛ حيث تم تدمير مبنى القيادات وخزانات الوقود في قاعدة "مناهَد"، بينما أصابت الصواريخ الباليستية رادارات الإنذار المبكر والمنصة الرئيسية في قاعدة "العديري". كما طالت الضربات القوية بصواريخ كروز والمسيرات خزانات الوقود ورادارات القواعد الجوية في "الظفرة" ومقر الأسطول الخامس، في رسالة ميدانية تؤكد جاهزية القوات البحرية للدفاع عن المياه الإقليمية ومواجهة أي مؤامرة في الخليج ومضيق هرمز.

وفي سياق متصل، وسّع حرس الثورة دائرة النار لتستهدف مواقع تجمع "قتلة الأطفال" في جيش الاحتلال الصهيوني جنوب الأراضي المحتلة، حيث استُخدم في هذه الهجمات المستمرة "صاروخ متعدد الرؤوس"، مما أسفر عن عملية مؤثرة وتدمير فعّال في صفوف العدو، ليؤكد الحرس الثوري أن معادلة الردع باتت تغطي كامل جغرافيا المنطقة ضد الإرهاب الأميركي والعدوان الصهيوني.





