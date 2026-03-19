سطّر مجاهدو المقاومة الإسلامية ملحمة بطولية في بلدة الطيبة الجنوبية، محولين منطقة "بيدر الفقعاني" إلى مقبرة لآليات العدو ونخبة جنوده.

وفي التفاصيل، دمر مجاهدو المقاومة، فجر الخميس 19 آذار 2026، ست دبابات ميركافا للعدو حتى لحظة كتابة التقرير، بعد استهدافها بالصواريخ الموجهة وتحقيق إصابات مباشرة.

وبينما ترتفع سحب الدخان من حطام فخر الصناعة الصهيونية، يواصل المجاهدون استهداف المنطقة بصليات صاروخية وقذائف مدفعية مركزة تطال تجمعات العدو، محولين محاولات التقدم إلى كمين محكم للاستنزاف والتدمير.

وأقرت وسائل إعلام العدو بوقوع "حدث أمني صعب" في جنوب لبنان، بينما فرضت الرقابة العسكرية حظرًا مشددًا على التفاصيل.

ميدانيًا، سادت حالة من الهستيريا في صفوف قوات الاحتلال بعد تدمير أول دبابة بمن فيها من جنود، مما دفع بالعدو إلى شن قصف مدفعي عنيف واستدعاء مروحيات قتالية نفذت رشقات رشاشة مكثفة في أجواء الطيبة وعديسة وكفركلا، في محاولة يائسة لتأمين غطاء جوي لعمليات إخلاء القتلى والجرحى الذين سقطوا في "كمين الصواريخ الموجهة".

وتؤكد المعطيات الميدانية أن المجاهدين ما زالوا يطبقون حصارًا ناريًا على القوات المتوغلة، محولين أسطورة "الميركافا" إلى حطام تحت أقدام المدافعين عن لبنان وشعبه.

