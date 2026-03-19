في تصعيد إجرامي يعكس إفلاس الاحتلال الصهيوني العسكري، تحولت أجساد الأطفال اللبنانيين إلى أهداف مباشرة لصواريخ الغدر التي طالت مختلف المناطق من بيروت إلى البقاع الغربي والجنوب. وكشفت الحصيلة النهائية لوزارة الصحة العامة عن واقع مأساوي؛ حيث ارتقى أكثر من 18 طفلًا بين شهيد وجريح خلال الـ 48 ساعة الماضية فقط، في غارات تعمدت استهداف الأحياء السكنية المكتظة.

وكانت العاصمة بيروت الشاهد الأكبر على هذه الجريمة، حيث سقط فيها 14 طفلًا جريحًا ضمن حصيلة دموية بلغت 11 شهيدًا، بينما فجعت بلدة دير الزهراني بارتقاء طفلين شهيدين وإصابة ثالث.

وفي بعلبك، لم يكن المشهد أقل قسوة، إذ استشهد طفلان وأصيب ثالث بجروح بليغة، لتنضم هذه الأرقام إلى قوافل الشهداء في سحمر وحاروف وجبشيت والجميجمة، مؤكدة أن بنك أهداف الاحتلال يتركز بشكل ممنهج على الانتقام من الطفولة وقتلها في مهدها.

وكشف مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة عن الحصيلة النهائية لنتائج العدوان الصهيوني خلال اليومين الماضيين، مظهرًا حجم الوحشية التي استهدفت المراكز السكنية والمدنيين. وأدت الغارات الغادرة إلى ارتقاء 44 شهيدًا وعشرات الجرحى، كان لبيروت النصيب الأكبر من حيث الإصابات بـ 11 شهيدًا و45 جريحًا (بينهم 14 طفلًا)، تلتها بلدة سحمر بـ 9 شهداء و23 جريحًا، وجبشيت بـ 7 شهداء، وحاروف بـ 6 شهداء، بينما سجلت بعلبك ودير الزهراني والجميجمة وصيدا حصيلة دامية شملت استشهاد عدد من الأطفال.

ميدانياً، لم تتوقف آلة القتل الصهيونية؛ حيث شن الطيران الحربي سلسلة غارات عنيفة استهدفت مجددًا جسر الكنايات في القاسمية شمال صور، وبلدات أنصارية وحانين وخراج بلدة السريرة في جزين.

وفي البقاع الغربي، تعرضت بلدات زلايا ويحمر وتلال الجبور لسلسلة غارات مكثفة بالتزامن مع تحليق مكثف للمسيرات، فيما واصل العدو سياسة التدمير عبر القصف المدفعي الذي طال بلدتي برعشيت وشقرا، في محاولة واضحة لتدمير البنى التحتية في القرى والبلدات اللبنانية.

