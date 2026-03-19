كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

قوافل عيدية يمنية بالمليارات وشعارات "على الزناد" وفاءً لإيران ولبنان وفلسطين

2026-03-19 04:57
سراء الشهاري - مراسل
في مشهد يجسد تلاحم الجبهة الداخلية مع معركة الأمة الكبرى، حولت المرأة اليمنية "عيد الصمود" إلى محطة لرفد الجبهات وتأكيد الوفاء لمحور المقاومة. وتزامنًا مع يوم القدس العالمي، سيّرت الهيئة النسائية في أمانة العاصمة ومختلف المحافظات قوافل عيدية كبرى، تقدمتها قافلة "أمانة العاصمة" التي تجاوزت قيمتها 20 مليون ريال يمني، دعمًا لرجال الله المرابطين. 

وفي لفتة رمزية بالغة الدلالة، رسمت حرائر اليمن بصنوف الكعك والحلويات علم الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وخطّت عبارات "نرتقب المعركة وأيدينا على الزناد"، في إعلان صريح عن وحدة المصير والهدف.

وفي تصريحات خاصة لموقع "العهد" الإخباري، أكدت الأستاذة أمة الصبور المروني (المسؤولة الإعلامية والميدانية للهيئة بالأمانة) أن المرأة اليمنية حاضرة في كل مراحل مواجهة الباطل، وهي تقف في مترس واحد مع أخيها الرجل. 

من جانبه، شهدت المحافظات اليمنية طوفانًا بشريًا نسائيًا عبر 750 وقفة ومسيرة، أكدت في بياناتها على مباركة البطولات العظيمة لمجاهدي حزب الله في لبنان الذين أسقطوا أسطورة الجيش الصهيوني، مشددة على مبدأ "وحدة الساحات" وترابط المصير بين صنعاء وبيروت وطهران وغزة.

واختتمت الفعاليات بتأكيد الأستاذة ندى جحاف (منسقة الإعلام والفعاليات بالهيئة النسائية العامة) لـ"العهد" على أن المرحلة الراهنة تتطلب أعلى درجات الجاهزية والتعبئة، مشيرة إلى أن المرأة اليمنية هي الركيزة الأساسية في تعزيز الصمود وتربية الأجيال على قيم التضحية والإيثار حتى يتحقق وعد الله بالنصر المبين.

حزب الله اليمن ايران
عربي ودولي منذ 37 دقيقة
المدير المستقيل لمركز مكافحة
المدير المستقيل لمركز مكافحة "الإرهاب" يفضح الدور الصهيوني في استدراج أميركا للحرب
عربي ودولي منذ 54 دقيقة
المقاومة الإسلامية في العراق - سرايا أولياء الدم: نفذنها 110 عمليات خلال 15 يومًا
عربي ودولي منذ 17 ساعة
"الغارديان" عن مسؤول بريطاني: العرض الإيراني في المفاوضات كان كافيًا لتفادي الحرب
عربي ودولي منذ 20 ساعة
مقالات مرتبطة
عربي ودولي منذ 37 دقيقة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
إيران منذ 5 ساعات
مصادر سياسية لـ "العهد": توسيع الحرب سيقابله فتح جبهات جديدة من محور المقاومة
خاص العهد منذ 7 ساعات
هيئة الإعلام في حزب الله تنعى شهيد "الإعلام المقاوم" الحاج محمد شري
لبنان منذ 8 ساعات
