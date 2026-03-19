כانת البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

مدير المركز الأميركي لمكافحة الإرهاب المستقيل: إيران لم تكن تعمل على تطوير سلاح نووي

2026-03-19 06:59
أكد مدير المركز الأميركي لمكافحة الإرهاب جو كينت أن إيران لم تكن تعمل على تطوير سلاح نووي عندما بدأت الولايات المتحدة هجومها.

وقال كينت في مقابلة مع تاكر كارلسون: "لا، لم تكن كذلك قبل ثلاثة أسابيع عندما بدأ هذا، ولم تكن كذلك في حزيران/يونيو/ أيضًا.. لم يكونوا يفعلون ذلك".

أضاف: "لدى إيران فتوى دينية تحرّم امتلاك السلاح النووي، هذه الفتوى سارية منذ 2004 ومتاحة في المجال العام، ولم يكن لدينا أي معلومات استخباراتية تشير إلى خرقهم هذه الفتوى"، مشككًا في المبررات المستخدمة لتبرير الحرب الأميركية على إيران.

وكان كينت قد ترأس المركز الأميركي لمكافحة الإرهاب حتى استقالته في 17 آذار/مارس 2026 احتجاجًا على العدوان الأميركي - "الإسرائيلي" المشترك على إيران، قائلًا: "لا أستطيع، بضمير مرتاح، دعم الحرب الجارية على إيران".
 

